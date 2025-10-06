Un altro weekend calcistico è ormai alle spalle, con tantissimi calciatori italiani all'estero che lo hanno vissuto a pieno tra gol, buone prestazioni, qualche delusione e tanta strada da percorrere. L'Atletico Madrid trionfa in Champions 5-1 contro l'Eintracht Francoforte e ad aprire le marcature è proprioGiacomo Raspadori che si gode la magica notte europea insieme al suo compagno di squadra Matteo Ruggeri, autori di un'ottima prestazione. In campionato hanno invece riposato entrambi, spettatori non paganti del pari in trasferta contro il Celta Vigo. Si impone di misura il City di Gigio Donnarummache ringrazia come sempre Haaland ancora in gol, con un brivido nell'indugiare su un rilancio che gli sarebbe potuto costare caro, mentre il Newcastle di Tonali vince 2-0 contro il Nottingham Forest con una preziosa prestazione del centrocampista. Ma non solo volti noti: scopriamo anche le sorti dei calciatori italiani all'esterno meno noti ma che si stanno facendo strada a suon di lavoro e tanti sacrifici.