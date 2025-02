Il derby basco tra Osasuna e Real Sociedad si è concluso con la vittoria dei padroni di casa per 2-1 . Decisive le due reti di Ante Budimir al 34' del primo tempo e al 74' della ripresa, alle quali ha cercato di opporsi l'islandese Óskarsson , segnando il gol della speranza nei minuti di recupero. Imanol Alguacil , tecnico della Real Sociedad, si è espresso nel post-partita riguardo a ciò che la sua squadra ha dimostrato in campo e a ciò che dovrà migliorare in vista del prossimo incontro.

Imanol: "Una partita molto combattuta"

Le due squadre hanno battagliato in entrambe le frazioni di gioco, approfittando di ripartenze ed errori difensivi avversari, ma le occasioni hanno favorito l'Osasuna. I rojillos si sono infatti affidati alle straordinarie capacità realizzative di Budimir per portare a casa i tre punti. Il tecnico della formazione biancoblù aveva già dichiarato che sarebbero stati i dettagli a fare la differenza in questo derby caldissimo. E così è stato: "E' stata una partita molto combattuta, equilibrata. Quando hanno segnato il goal noi stavamo creando pericolo, stavamo avendo le nostre occasioni di passare in vantaggio". Ciò vale sia per il primo che per il secondo tempo, come ha specificato Imanol: "Quel goal ci ha fatto male, ma ci siamo subito ripresi, abbiamo continuato a provare a giocare e penso che abbiamo creato abbastanza per pareggiare. Poi, dopo un ottimo inizio nel secondo tempo, abbiamo subito il 2 a 0. Peccato che il nostro goal sia arrivato così tardi".

Verso un nuovo derby: "Sarà una partita completamente diversa" —

Real Sociedad e Osasuna si affronteranno ancora a stretto giro, per la precisione questo giovedì 6 febbraio in Copa del Rey, questa volta in casa dei biancoblù. Non sarà il ripetersi identico della partita appena vista, ha precisato Imanol: "Giocheremo in casa, con i nostri tifosi, e Vicente e io probabilmente non giocheremo più con gli stessi undici, quindi sarà una partita completamente diversa". Oggi però, ha confermato il tecnico biancoblù "l'Osasuna è stato nettamente superiore nelle singole aree. Bisognerà insistere per cercare di essere migliori di loro ovunque".

Le polemiche sulla difesa —

Non è la prima volta che il tecnico della Real Sociedad si trova a dover rispondere rispetto alla presunta fragilità difensiva della sua squadra. Ma oggi, nonostante i due goal subiti, ci ha tenuto a sottolineare che: "Ci sono cose da migliorare, ma sono davvero poche le squadre con cui l'Osasuna ha creato così poche occasioni da gol come noi". Nel post-partita, allontanando da sé ogni polemica su potenziali penalty in favore della sua squadra, Imanol ha riconosciuto comunque la buona prestazione difensiva dei suoi. Sono "le cose da migliorare" quelle su cui bisognerà concentrarsi in vista del derby, a parti invertite, che aspetta le due compagini tra soli quattro giorni. Non c'è da dubitare che sia un'altra partita in bilico fino all'ultimo.