Coppa del Re, ecco i quarti: è derby tra Atletico Madrid-Getafe e Real Sociedad-Osasuna

Date e trasmissioni

I quarti di finale, in programma 4-5-6 febbraio, rappresentano l’ultimo turno a partita secca prima delle semifinali, che introdurranno la formula di andata e ritorno (andata il 16 febbraio, ritorno il 2 aprile). La finale, appuntamento già cerchiato in rosso nei calendari degli appassionati, si disputerà il 26 aprile 2025. Due partite saranno trasmesse in chiaro su La 1 di Televisión Española e su RTVE Play. Dalle semifinali in poi, tutte le gare saranno trasmesse integralmente dalla TVE.