Bellissimo gesto da parte di Ruben Garcìa, nato e cresciuto a Valencia, che torna a casa in aiuto della popolazione valenciana.

Luca Paesano 5 novembre 2024 (modifica il 5 novembre 2024 | 12:16)

Un gran bel gesto ricco di umanità ed empatia arriva quest'oggi dalla Spagna. Nei giorni scorsi, si è discusso molto sulla decisione da parte della Liga di non sospendere il campionato e di far proseguire le competizioni nazionali nonostante il disastro che ha colpito la provincia di Valencia. Ebbene, dopo le gare del weekend, oggi in Spagna si ritorna allora in campo per il primo turno di Copa del Rey. Alle 19:00 toccherà all'Osasuna, che affronterà in trasferta il Chiclana senza Ruben Garcìa, assente per una ragione molto nobile.

Osasuna, Ruben Garcìa salta la Copa del Rey e scende in strada a Valencia — Ruben Garcìa è nato e cresciuto a Valencia, ha giocato per i primi anni nel settore giovanile del Valencia, e sente più di ogni altro il richiamo della sua terra in un momento così critico. Il calciatore 31enne ha deciso così, di comune accordo con l'Osasuna, di non scendere in campo questa sera in Copa del Rey per poter fare ritorno nella sua città e aiutare la popolazione in difficoltà. Come testimoniano alcuni video diffusi sui social, l'attaccante è arrivato ieri con un furgone carico di aiuti e beni di prima necessità ed impegnato, insieme ad alcuni amici e ad altri soccorritori, a ripulire le strade piene di fango.

Anche l'Osasuna nel corso del match del weekend contro il Valladolid aveva mostrato vicinanza alla popolazione colpita. "È molto dura soprattutto per loro, ma anche per noi che siamo lontani e abbiamo famiglia, amici, vicini, figli... è molto difficile non poter essere lì con loro", aveva detto l'allenatore Vicente Moreno prima del match. E poi Budimir, che ha mostrato una maglia con la scritta "Fuerza Valencia".