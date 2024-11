Uefa, un minuto di silenzio per le vittime dell’alluvione di Valencia

La UEFA ha deciso di osservare un momento di raccoglimento per onorare le vittime delle gravi inondazioni che hanno devastato Valencia

Arriva la decisione. La UEFA ha stabilito che tutte le partite di Champions League, Europa League e Conference League in programma questa settimana osserveranno un minuto di silenzio in memoria delle vittime delle alluvioni che hanno colpito la Comunità Valenciana e altre aree della Spagna. Si tratta di una decisione simbolica, ma importante per mostrare solidarietà alle persone colpite dalle devastazioni causate dal maltempo, nel fenomeno della Dana.