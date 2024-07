In Belgio come all’Europeo: solo i capitani parleranno con gli arbitri

Jonathan Lardot, il nuovo direttore tecnico degli arbitri, in conferenza stampa: "Effettuiamo la comunicazione in campo secondo le linee guida UEFA. Si tratta anche di mantenere l'uniformità con le partite all'estero".

La prossima stagione in Belgio si adotterà la regola UEFA secondo cui solo i capitani delle squadre possono parlare con l'arbitro. Questa misura è stata introdotta durante l'ultimo Europeo in Germania.

Belgio, novità mutuata dall'Europeo

"Effettuiamo la comunicazione in campo secondo le linee guida UEFA. Si tratta anche di mantenere l'uniformità con le partite all'estero". Così Jonathan Lardot, il nuovo direttore tecnico degli arbitri belga, lo ha comunicato ieri in conferenza stampa. A riportarlo è l'emittente pubblica in lingua francese RTBF.