Il centrocampista classe 2006 ha rivelato di trovare noiose le sessioni di allenamento di Pep Guardiola cambiando completamente e improvvisamente la sua prospettiva di vita

Filippo Montoli 16 novembre - 10:50

Han Willhoft-King abbandona il calcio e il Manchester City per studiare a Oxford: arriva dall'Inghilterra una delle scelte più incredibili di quest'anno. Il giovane centrocampista, in forza all'U21 del club, aveva già iniziato ad allenarsi con la prima squadra. In un'intervista ha dichiarato il motivo della scelta: "L'ho fatto per pensare al futuro e perché mi annoiavo a giocare. Era una gran perdita di tempo". Il classe 2006 ha detto addio alle concrete possibilità di esordire con il Manchester City per studiare a Oxford.

Han Willhoft-King, i motivi dell'addio al Manchester City per studiare a Oxford — In casa Citizens pochi si aspettavano di perdere una promessa del calcio per motivi di studio. Questo però è quello che è successo con Han Willhoft-King. Il centrocampista cresciuto con il Tottenham e poi passato al Manchester City aveva già mostrato l'interesse per gli studi prima del trasferimento. L'inglese aveva infatti rifiutato il contratto offertogli dagli Spurs per andare negli Stati Uniti all'Università di California e giocare nel campionato universitario.

Poco dopo, tra fine 2024 e inizio 2025, il City si è fatto avanti e Willhoft-King non ha voluto perdere la grande occasione. Ancora una volta, però, ha capito che il mondo del calcio non faceva per lui. In un'intervista per il Guardian ha spiegato il motivo per cui ha voluto cambiare: "Non mi divertivo e non so dire il perché. Mi allenavo, tornavo a casa e non facevo più niente. Sentivo di star buttando via ore importanti della mia vita. Dovevo fare qualcosa e l'idea di andare a Oxford mi entusiasmava".

Il classe 2006 ha quindi rivelato che ora, al contrario di prima, ha sempre qualcosa da fare tra studio, amici e sport universitario. Ma quella di Willhoft-King è anche una scelta in ottica futura: "Nel calcio nel migliore dei casi giochi per 10/15 anni e poi? Andare all'università mi garantirebbe una posizione lavorativa sul lungo periodo". L'inglese ha scelto di studiare legge a Oxford.

Il centrocampista ha anche raccontato l'esperienza con Guardiola e la prima squadra: "Quando è arrivata l'offerta non ho potuto dire di no. Rischiavo di pentirmene in futuro. Ma ora so che la mia strada è questa. Per quanto strano possa sembrare, allenarsi con la prima squadra non è stato per nulla entusiasmante. L'unica cosa che dovevo fare era pressare per 60 minuti e non è una cosa piacevole quando davanti hai De Bruyne, Gundogan e Foden".