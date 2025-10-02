Il Manchester United ha speso quasi 70 milioni di sterline dal 2013 solamente per esonerare i propri allenatori. Dall'addio di Sir Alex Ferguson, nessun tecnico è arrivato al termine del proprio contratto. La cifra potrebbe salire ancora nel caso in cui anche Ruben Amorim dovesse abbandonare anzitempo la panchina dei Red Devils. Ecco l'incredibile dato riguardante gli esoneri in casa Manchester United.
PREMIER LEAGUE
Incredibile Manchester United, dal dopo Ferguson spesi 70 milioni solo per gli esoneri
Manchester United, i costi degli esoneri dal 2013 in avanti—
La sponda rossa di Manchester sembra essere entrata in un limbo infinito da quando è finita la lunga era Ferguson. Dal suo addio nel 2013, ben sette allenatori (otto se si conta anche Van Nistelrooy) hanno provato a far tornare lo United ad essere una delle squadre più temute d'Inghilterra e d'Europa. Pur con qualche coppa vinta, nessuno è riuscito nell'intento, tanto che non c'è stato alcun tecnico che è arrivato a fine contratto. Tutti sono stati esonerati e questo è costato molto caro al club. In totale, sono circa 70 milioni di sterline quelle spese per aver troncato i rapporti con gli allenatori su cui i Red Devils avevano puntato.
I costi, che comprendono l'intero staff tecnico, variano molto negli anni. Il meno costoso è stato David Moyes, l'allenatore che lo stesso Ferguson designò come suo successore. Cacciato dopo dieci mesi, costò alle tasche del club "solo" 5.2 milioni di sterline. L'esonero di Van Gaal nel 2016 costò 8.4 milioni, mentre quello di Mourinho nel 2018 ben 19.6. Il portoghese è stato, per ora, l'allenatore dello United ad aver ricevuto la somma più alta di denaro per un esonero.
Gli ultimi in ordine cronologico sono stati Solskjaer con 9.1 milioni, Ragnick con 14.7 milioni e Ten Hag con 10.4 milioni. In totale, il club ha sborsato 69.8 milioni di sterline e questa cifra potrebbe alzarsi ulteriormente prima della fine del 2025 se Amorim non dovesse riuscire ad invertire la rotta. Il suo esonero, infatti, verrebbe a costare allo United altri 12 milioni.
