Manchester United, i costi degli esoneri dal 2013 in avanti

La sponda rossa di Manchester sembra essere entrata in un limbo infinito da quando è finita la lunga era Ferguson. Dal suo addio nel 2013, ben sette allenatori (otto se si conta anche Van Nistelrooy) hanno provato a far tornare lo United ad essere una delle squadre più temute d'Inghilterra e d'Europa. Pur con qualche coppa vinta, nessuno è riuscito nell'intento, tanto che non c'è stato alcun tecnico che è arrivato a fine contratto. Tutti sono stati esonerati e questo è costato molto caro al club. In totale, sono circa 70 milioni di sterline quelle spese per aver troncato i rapporti con gli allenatori su cui i Red Devils avevano puntato.