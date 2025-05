Infarto in campo: segna il gol decisivo e poi finisce in ospedale

Sam Hutchinson ha avuto un infarto durante Grimsby-Wimbledon, ma ha continuato a giocare segnando il gol decisivo per l’accesso ai playoff. Operato per un’arteria ostruita, ora è in ripresa e spera di tornare presto in campo

Silvia Cannas Simontacchi 21 maggio - 17:05

Sembrava solo un dolore al petto, magari una fitta passeggera. Invece era un infarto. Ma Sam Hutchinson, 35 anni, centrocampista del Wimbledon cresciuto nelle giovanili del Chelsea, voleva andare avanti: ha continuato a giocare, e ha persino segnato il gol decisivo. Solo dopo il fischio finale ha capito la gravità della situazione.

Dal gol dell' 1-0 alla diagnosi shock — È successo il 3 maggio, durante l’ultima giornata della stagione regolare di League Two. In palio c’era l’accesso ai playoff: Wimbledon contro Grimsby, uno scontro diretto a Blundell Park. Hutchinson ha avvertito i primi sintomi già dal 6’ del primo tempo, ma ha stretto i denti ed è rimasto in campo fino al 52’, quando ha realizzato l’1-0 che valeva la vittoria. Nessuno poteva immaginare cosa stesse accadendo, intanto, dentro il suo corpo.

Solo durante il viaggio di ritorno, con l’adrenalina che iniziava a calare, il dolore è aumentato in modo critico. Così, il pullman della squadra si è fermato a Nottingham per precauzione. All’ospedale locale è arriva la diagnosi shock: infarto in corso. Un’arteria ostruita al 75%. Dopo cinque giorni di ricovero e un’angioplastica con stent eseguita da uno specialista di Londra, Hutchinson è fuori pericolo.

Hutchinson: "Il calcio è la mia vita" — “Quando mi hanno detto che avrei potuto giocare di nuovo, sono scoppiato a piangere – ha raccontato – Il calcio è la mia vita. Che ci crediate o no, lunedì ho già corso. Mi sento bene e tornerò più forte”.

Anche se il centrocampista non potrà scendere in campo nella finale playoff di lunedì contro il Walsall, ma sarà comunque a Wembley, questa volta sugli spalti. Il Wimbledon arriva arriva ai playoff dopo aver superato in semifinale il Notts County. E con un gol dal valore inestimabile firmato da un uomo che ha sicuramente peccato un po' di incoscienza, ma ha anche letteralmente giocato con il cuore.