Un brutto colpo per la squadra baverese che perde il giovane talento tedesco: l'estremo difensore non ci sta e critica Gigio

Samuele Amato Redattore 6 luglio - 09:58

Ieri sera è andata in scena il quarto di finale del Mondiale per Club tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Un incrocio europeo che sa tanto di finale. A spuntarla sono gli uomini di Luis Enrique: 2 a 0 contro i bavaresi e accesso alla semifinale, che giocheranno contro il Real Madrid. A prendersi la scena sono sempre Desire Doué e Ousmane Dembelé, autori dei due gol. Ma c'è anche un brutto infortunio, quello di Jamal Musiala, vittima di uno scontro di gioco con Gianluigi Donnarumma: il portiere italiano, nel post-partita, è stato ripreso dal collega tedesco, Manuel Neuer.

Neuer a Donnarumma: "Non è andato subito da Musiala. Serve correttezza" — Un'uscita volta a prendere il pallone, non per far male. Eppure, Gigio Donnarumma frana sul giocatore della Nazionale tedesca. L'esito è un movimento innaturale della caviglia che terrà il centrocampista bavarese fuori per un po'. Ma sull'accaduto e sul comportamento dell'estremo difensore del PSG è intervenuto Manuel Neuer, difendente della porta del Bayern Monaco.

"Non puoi uscire così, se lo fai sei anche consapevole di poter far male all'avversario", esordisce Neuer a Sky SportGermania in merito all'infortunio di Musiala: "Sono andato da Donnarumma e gli ho detto 'Non vuoi nemmeno vedere come sta?', è una questione di rispetto".

Dopo lo scontro, il portiere Azzurro dei parigini è apparso subito preoccupato, tanto da coprirsi il volto che preannunciava qualche lacrima. Nonostante questo, Donnarumma ha ricevuto la critica dal collega. Lo stesso Neuer, infatti, ha concluso il suo intervento nel post-partita così: "Non è andato nemmeno ad augurare il meglio a Musiala, lo ha fatto solo dopo. Serve correttezza, è importante. Io avrei reagito diversamente".

Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, Jamal Musiala potrebbe stare fuori diversi mesi per via della rottura di caviglia, perone e legamenti. Il gioiello tedesco del Bayern Monaco era rientrato da poco da un altro infortunio, in tempo per il Mondiale per Club.