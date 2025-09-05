Inghilterra-Andorra, dove vedere l’incontro in diretta tv e streaming live

Inghilterra e Andorra sono pronte a sfidarsi domani, sabato 6 settembre, per la quinta giornata del Girone K valido per le qualificazioni al Mondiale 2026. Le due Nazionali si affronteranno alle ore 18:00 a Birmingham, precisamente presso il Villa Park , stadio dell' Aston Villa . Di seguito, tutte le informazioni utili per seguire il match.

L'Inghilterra, allenata dall'ex Psg e Chelsea Thomas Tuchel , vuole mettere ancor di più al sicuro il primo posto del girone e, quindi, la qualificazione al Mondiale. I Three Lions , nelle tre partite precedenti di questa fase, ha collezionato altrettante vittorie: 2-0 contro l' Albania con reti di Lewis-Skelly e Harry Kane ; vittoria per 3-0 contro la Lettonia firmata Reece James , Kane ed Eze ; tre punti conquistati in casa dell'Andorra grazie al terzo gol in altrettanti match del centravanti del Bayern Monaco .

L'Andorra, invece, sta vivendo una situazione completamente opposta agli inglesi. La Nazionale allenata da Jesús Luis Álvarez de Eulate, in arte Koldo, non ha ancora conquistato un punto nel girone di qualificazione alla competizione intercontinentale che si disputerà in Canada, Messico e Stati Uniti. Oltre alla sopra citata partita contro l'Inghilterra, i Tricolors hanno perso 0-1 contro la Lettonia e 3-0 prima in casa dell'Albania e poi contro la Serbia. L'Andorra non vince un match dell'amichevole del 13 ottobre 2024 contro San Marino, terminata 2-0.