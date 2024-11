Inghilterra, Kane avverte: “Non tutti i giocatori ameranno Tuchel”

In Inghilterra prosegue ancora il dibattito sulla scelta di Thomas Tuchel come commissario tecnico: arrivano le parole di Harry Kane.

17 novembre 2024

In Inghilterra non si ferma il dibattito attorno alla scelta di Thomas Tuchel come nuovo commissario tecnico della Nazionale. Già nei giorni scorsi era impazzata la polemica per la decisione di far cominciare il suo mandato solamente a partire dal 2025, lasciando questa sosta ancora in mano a Lee Carsley. Ora, nuovi sospetti arrivano dopo le dichiarazioni dell'uomo simbolo della nazionale inglese, il capitano Harry Kane, che già conosce Tuchel avendolo avuto come allenatore al Bayern Monaco.

Kane e le parole su Tuchel: "Non tutti lo ameranno, ogni allenatore ha i suoi modi" — “Thomas è molto determinato in ciò che vuole e non si tira indietro di fronte al confronto, se necessario. È piuttosto diretto nel modo in cui parla e forse c'erano alcuni giocatori al Bayern a cui non piaceva o non erano d'accordo con lui”, ha spiegato Kane. Tuttavia, ha aggiunto: “Ogni allenatore ha il suo stile per motivare i giocatori, e anche se non tutti ameranno il suo approccio, il modo in cui vuole farci giocare sarà entusiasmante.”

Kane ha anche sottolineato l'energia e la passione che Tuchel porta al lavoro: “Lui è in grado di trovare un ottimo equilibrio tra un ambiente rilassato e un'intensità incredibile quando si tratta di lavorare. È un eccellente motivatore: che si tratti di video o discorsi, riesce a ispirare la squadra. Questo è fondamentale quando si tratta di una nazionale, dove il tempo insieme è breve ma intenso".

E poi, Harry Kane ha aggiunto anche qualche dettaglio sul rapporto con i giocatori inglesi: “Va d'accordo con gli inglesi? Andava d'accordo con me e Dier (ride, ndr). Anche i ragazzi del Chelsea si sono trovati bene con lui, gli piace molto lavorare con noi. Ha una grande passione e saprà come gestire i brevi periodi che avremo insieme, mantenendo alta l'energia e la concentrazione".

Infine, Kane ha raccontato la sua reazione quando ha scoperto che Tuchel sarebbe diventato ct: "Ci siamo scambiati messaggi allora, ma aspetteranno fino alla partita finale di Nations League contro l'Irlanda per discutere insieme dell'Inghilterra. Per me è stata una sorpresa, non sapevo nulla. Anzi, pensavo che sarebbe tornato in un altro club".