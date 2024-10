Wayne Rooney, ex attaccante del Manchester United, ha parlato della nazionale inglese e della scelta di puntare su Tuchel.

Tuchel, al tempo stesso, arriva dopo un'esperienza non particolarmente brillante al Bayern Monaco, ma con la consapevolezza di essere uno degli allenatori più ricercati in Europa. Certo, c'è chi è rimasto sorpreso dalla scelta della FA di puntare su un profilo come quello del tecnico tedesco.