Inghilterra, Carsley vince ancora e Tuchel è già al centro delle polemiche

L'allenatore è Thomas Tuchel, ma in panchina ci va ancora Lee Carsley: il tecnico tedesco è già finito al centro delle polemiche in Inghilterra.

Luca Paesano 15 novembre 2024 (modifica il 15 novembre 2024 | 08:38)

Altro importante e convincente successo per l’Inghilterra, che dopo aver perso il match di andata contro la Grecia si riscatta ad Atene con un netto 3-0. L’assenza di Harry Kane, entrato solamente dalla panchina, non frena I Tre Leoni. Anzi, a sbloccare il match è proprio il suo sostituto Olly Watkins dopo soli 7 minuti di gioco. Il risultato si arrotonda poi nel finale di gara con l’autogol di Vlachodimos e la rete di Curtis Jones.

L’Inghilterra vince e vola così al primo posto, raggiungendo in vetta proprio la Grecia a 12 punti. L’ultima giornata del girone sarà decisiva per stabilire chi verrà promosso in Lega A di Nations League e chi, invece, dovrà passare per i play off. Gli inglesi se la vedranno con l'Irlanda, mentre la Grecia affronterà la Finlandia.

Inghilterra, è già polemica su Thomas Tuchel — La guida di Lee Carsley continua a convincere, mostrando in campo una squadra vivace e molto solida, e proprio sul tema allenatore in Inghilterra è già aperto il dibattito. Nella scorse settimane, la Federazione ha ringraziato Carsley per il lavoro svolto e ha annunciato di aver scelto Thomas Tuchel per la panchina della Nazionale. Va precisato, infatti, che lo stesso Carsley era stato promosso alla guida della nazionale maggiore dopo l’addio di Southgate e in attesa della decisione sul nuovo tecnico. E dunque, perché adesso in panchina non c’è Tuchel? È proprio questo il centro delle polemiche che stanno accompagnando questa pausa per le nazionali in Inghilterra.

Nonostante l’ufficialità sia arrivata il 16 ottobre, il contratto di Thomas Tuchel con la federazione inglese sarà valido solamente a partire dal 1° gennaio 2025. Come riportano molti media britannici, una scelta che deriva da una sua specifica richiesta e che però sta facendo storcere il naso a molti tifosi. Pare infatti che sia stato lo stesso Tuchel a scegliere di avviare il suo mandato solamente con l’anno nuovo e per un motivo ben preciso: essere focalizzato al 100% sul cammino verso il Mondiale 2026 ed evitare distrazioni, come lo sarebbe stata la Nations League.

Tuttavia, buona parte dell’opinione pubblica non condivide questa decisione. Per molti, Tuchel sta solamente perdendo tempo che sarebbe stato utile per conoscere i calciatori e infondere i primi dettami tattici. Da ottobre a gennaio, quando comincerà ufficialmente la sua avventura con l’Inghilterra, avrebbe avuto 3 mesi di lavoro per porre le basi della sua nazionale. Mica poco!