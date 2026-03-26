Inghilterra-Uruguay, la guerra dei follower: chi domina sui social?

Inghilterra-Uruguay non si gioca solo in campo: da Bellingham a Valverde, la sfida continua su Instagram tra follower, stile e viralità. Ecco chi domina la classifica social e si prende il podio

Silvia Cannas Simontacchi 26 marzo 2026 (modifica il 26 marzo 2026 | 12:02)

Venerdì 27 marzo alle 20.45 le luci del Wembley Stadium si accendono su un'amichevole di lusso: a fronteggiarsi sono Inghilterra e Uruguay, due tra le nazionali simbolo del Mondiale, che insieme vantano tre Coppe del Mondo. L'Inghilterra, a cui il titolo manca dal 1966, quando per la prima e (finora) unica volta trionfò in casa, sfoggia una rosa di classe purissima ed è al momento una delle grandi favorite per la vittoria finale, ma l'Uruguay, vincitrice della primissima edizione del torneo nel 1930 e poi rivelazione del Maracanazo del 1950, non rischia certo di sfigurare.

Ma, nonostante il fascino innegabile che esercita una sfida tra l'idea di calcio di Tuchel e quella di Bielsa, ce n'è anche un'altra da considerare: qui a decidere sono le migliaia di follower, like e visualizzazioni. Abbiamo spiato i profili dei gioielli delle due Nazionali per scoprire chi è il più virale, chi il più seguito ma, soprattutto, chi vince sui social tra i Tre Leoni e la Celeste.

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate

Inghilterra-Uruguay: Bellingham vs Valverde, i due re della scacchiera Si può dire che il primo tempo di questa partita sia un braccio di ferro tra due teste coronate: Jude Bellingham e Federico Valverde, entrambi giocatori del Real Madrid. Un ottimo punto di partenza per costruirsi fanbase globale. Se parliamo di numeri, però, c'è un solo vincitore: Bellingham, con 41,4 milioni follower. Tra i suoi seguaci, spiccano big dello sport come Carlos Alcaraz e artisti internazionali come Idris Elba e Calvin Harris, oltre a numerosi profili di moda streetwear e activewear, tra cui ovviamente Adidas, di cui è testimonial. Tra i seguiti, tutti ricambiati, ci sono diversi colleghi di ogni club e nazionalità: dal suo capitano Harry Kane a Erling Haaland, da Neymar Jr a Paulo Dybala, fino all'Azzurro Federico Chiesa.

Nell'altra metà campo, abbiamo Fede Valverde, il capitano dell'Uruguay, nuovo volto della"garra charrúa" e tra i centrocampisti più forti al mondo. Sono 21,2 milioni i seguaci del Pajarito, circa la metà del collega e rivale, ma comunque una cifra irraggiungibile per i comuni mortali. Nel suo feed c'è spazio quasi solo per i Blancos: unica eccezione, tra le numerosissime esultanze, sono sono le foto dedicate alla famiglia, scattate durante le vacanze con la compagna e i due figli, che spesso e volentieri indossano minuscole divise del Real. Anche tra i seguiti, solo 203, si parla spagnolo: c'è il connazionale ex Inter Matias Vecino, ma anche Sergio Ramos, Nico Paz e Lautaro Martinez.

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate

Gli alfieri: Harry Kane e Bukayo Saka vs Ronald Araujo e Darwin Nuñez Ma, per continuare la metafora scacchistica, spesso le partite si decidono con gli alfieri. Tra i profili Instagram dei Tre Leoni, non si può non menzionare quello del capitano, Harry Kane, fuoriclasse del Bayern Monaco. 18,1 milioni di follower per lui, con un feed in cui naturalmente prevale il calcio, ma non mancano reel spiritosi in cui promuove una bevanda energetica di cui è testimonial, momenti con i fan e con i suoi affetti (più rari e probabilmente tenuti intimi). Le foto in cui sorride sempre e gli accenni ad altri sport, come i reel in cui si cimenta nel golf, contribuiscono a dare di lui l'immagine di un professionista, ma di quelli piuttosto simpatici. Merita sicuramente una menzione Bukayo Saka: "solo" 7,8 milioni di follower, e un profilo interamente dedicato all'Arsenal: ci sono persino una foto di repertorio che lo ritrae da bambino con una tuta dei Gunners, e il suo cagnolino Woody accanto agli scarpini bianchi e rossi.

L'Uruguay risponde con il Blaugrana Ronald Araujo a quota 7,7 milioni di seguaci e con l'ex Liverpool Darwin Núñez, a quota 4,6 milioni. Tra le foto di Araujo, tutte in salsa catalana, spiccano moltissimi scatti del suo matrimonio, con la moglie in abito da sposa e le loro due bambine. Nel post fissato in alto c'è una foto-manifesto, che lo ritrae con la fascia di capitano mentre indica il cielo: "Never lose faith", in bianco e nero, solo la maglia del Barcellona è colorata. Tra i 1080 seguiti, un numero un po' alto per gli standard dei vip, spuntano, oltre ai compagni e ai colleghi della Nazionale, a sorpresa i nomi di Lautaro Martinez e Fabrizio Romano.

Núñez, invece, sembra attraversare un periodo poco social, come è chiaro dai post fissati, tutti dedicati alla compagna e ai figli, in particolare all'ultima arrivata, Isabella, immortalata anche con una divisa dell'Al Hilal in miniatura. Il resto del feed, però, è ancora occupato dal Liverpool. Che ci sia qualche rimpianto, o si tratta semplicemente di una fase di digital detox?

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate

Chi vince la sfida dei social? — Quindi, chi vince la guerra dei follower? Al primo posto c'è Jude Bellingham, con la sua Invincible Armada di seguaci. Al secondo posto, con un certo distacco ma con dei numeri comunque da capogiro, sorvola tutti gli altri il Pajarito Valverde. Medaglia di bronzo per Harry Kane, l'alfiere di Sua Maestà per eccellenza.

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate