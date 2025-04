Cercavate il motivo per cui nel Regno Unito gli stadi sono pieni anche in sesta divisione? Ad un turno dalla fine ben sei squadre sono in corsa per il titolo...

Lorenzo Ciabattini 25 aprile 2025 (modifica il 25 aprile 2025 | 16:35)

Conoscete un campionato dove, alla fine di aprile, ci sono ben sei squadre a contendersi il titolo? Accade in National League South (fino al 2015 conosciuta come Conference South, ndr), assieme alla National League North, uno dei due campionati del sistema di sesta divisione del calcio inglese. Ma perché ve ne parliamo? Semplice. Dalla prima in classifica, il Truro City, alla sesta, il Dorking Wanderers, ci sono soltanto tre punti di differenza. Una lotta al titolo assurda che vedrà proprio in questo weekend la sua pazza conclusione.

Cosa sta accadendo nella sesta divisione in Inghilterra? — Il campionato di sesta categoria in Inghilterra è ricco di squadre - ce ne sono ben 24 - e la competizione è esagerata. Ad un turno dalla fine, ancora sei club potrebbero alzare il titolo. Partiamo dall'attuale capolista, che sarebbe anche l'unica ad ottenere la promozione diretta. Il Truro City ha la miglior difesa della lega, con 40 gol incassati in 45 partite, ma è tallonato - anzi, appaiato, a quota 86 punti - dal Torquay United, che ha segnato una rete in meno e ne ha incassata appena una in più. A rincorrere poi Eastbourne Borough e Worthing, entrambi a 85, ma con i secondi che hanno vinto più partite di tutti (insieme al Truro). A chiudere questo sestetto Boreham Wood e i Dorking: i primi hanno la miglior differenza reti del campionato (+36), mentre quest'ultimi il miglior attacco, con ben 87 centri.

"La più bella del mondo" Anche se si tratta di una competizione amatoriale, il livello è agguerritissimo. Le cronache inglesi la descrivono come 'la corsa al titolo più avvincente di tutto il mondo' e - da un punto di vista numerico - è difficile negarlo. Nell'ultima giornata - tutta in contemporanea, domani pomeriggio - la capolista se la dovrà vedere con una formazione che rischia la retrocessione, mentre il Torquay sfida un avversario senza più obiettivi. L'Eastbourne, invece, si scontrerà con una squadra che può ancora centrare i playoff, mentre il Worthing è contro l'Enfiled, ancora non aritmeticamente certo di salvarsi. Ma saranno proprio le ultime due squadre in lizza per il trofeo ad avere delle partite, sulla carta, dall'esito scontato. Insomma, non è solo il calcio di primo livello a regalare forti emozioni: chiedetelo ai tifosi della sesta divisione inglese!