Iniesta investe in Danimarca, acquisita la maggioranza dell’FC Helsingør

Andrés Iniesta ha annunciato di aver acquisito, tramite la sua società Never Say Never ed in collaborazione con Stoneweg, la maggioranza delle azioni dell'FC Helsingør, club danese di seconda serie

Sergio Pace Redattore 14 novembre 2024 (modifica il 14 novembre 2024 | 12:18)

Poco più di un mese fa Andrés Iniesta ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Il 40enne ex centrocampista del Barcellona e della Spagna si sta ora concentrando sui propri investimenti legati sempre al mondo del pallone. E, infatti, come riportato dal quotidiano Bold, Iniesta ha già annunciato la sua prima mossa in campo imprenditoriale.

L'ex leggenda blaugrana ha fatto sapere direttamente all'emittente danese TV 2 di aver acquisito, tramite la sua società Never Say Never, la maggioranza delle azioni dell'FC Helsingør, club danese attualmente settimo in 2. Division (la seconda divisione danese). Iniesta ha concluso la trattativa in collaborazione con la società svizzera Stoneweg.

Iniesta acquisisce l'Helsingør, l'ex Barcellona investe nel calcio in Danimarca — Chiusa la sua straordinaria carriera da calciatore negli Emirati Arabi Uniti (era all'Emirates Club) dopo aver trascorso cinque anni in Giappone vestendo la maglia del Vissel Kobe, Iniesta si sta ora dedicando ai propri affari nel mondo del calcio. L'ex centrocampista del Barcellona ha chiuso la trattativa per l'acquisizione della maggioranza delle quote dell'FC Helsingør, club danese di seconda divisione.

L'accostamento di Iniesta alla società di calcio con sede nella città di Helsingør situata nella regione di Hovedstaden ha preso piede negli ultimi mesi. Già a settembre il direttore del club danese, Bo Bay Hougaard, aveva ammesso di sperare che una leggenda del Barcellona e del calcio mondiale come Iniesta potesse entrare a far parte della società in qualità di investitore. Mesi prima la società appartenente all'ex calciatore aveva prestato consulenza sportiva all'Helsingør. Insomma, le parti in gioco hanno preparato il terreno per un affare che si è praticamene concretizzato negli ultimi giorni.

Lo stesso Iniesta ha comunicato l'acquisizione della maggioranza delle quote del club danese. La società non ha ancora diramato un comunicato ufficiale riguardante la vendita, ma è chiaro che ormai i giochi sono fatti. Lo stesso Iniesta, come riportato da Bold, assisterà alla partita casalinga contro l'Ishöj IF in programma venerdì e valevole per il sedicesimo turno della 2nd Division.