Andres Iniesta ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Mundo Deportivo, svelando di guardare anche al Barcellona per il futuro.

Gennaro Di Finizio 14 ottobre 2024 (modifica il 14 ottobre 2024 | 11:41)

L'addio al calcio di Don Andrés Iniesta è stato accolto ovviamente con grande commozione da tutto il mondo del calcio. Un campione che ha fatto la storia recente di questo sport, soprattutto con le maglie del Barcellona e della nazionale spagnola. Ad oggi Iniesta rappresenta una vera e propria icona di un calcio fatto di qualità, tecnica, tiki-taka, tutti elementi che hanno contraddistinto la sua carriera.

Ora molti si domandano cosa farà Don Andrés, ed il mondo del calcio sembra resterà al centro della sua vita. E' lo stesso ex calciatore ad annunciare di voler intraprendere la carriera di allenare, con un 'piccolo' sogno che ha voluto svelare in queste ore attraverso una lunga intervista ai microfoni del quotidiano Mundo Deportivo.

Iniesta tra ricordi e futuro — "Io ex calciatore? Cerco di non pensarci per quello che significa, ma la decisione è presa. Adesso non penso più da giocatore ma penso ad altre cose", ha detto Iniesta proprio durante l'intervista a Mundo Deportivo.

"Il Barça mi ha cambiato la vita, è casa mia e non so se potrò mai tornare, ma quell’entusiasmo per ciò che rappresenta sarà sempre lì", ha ancora detto lo spagnolo che ha anche annunciato di voler intraprendere per allenatori in Asia e Spagna.

Iniesta e la voglia di Barcellona come... allenatore — "L'idea quando abbiamo lasciato il Giappone per gli Emirati, oltre ad essere più vicini alla Spagna, era questa: iniziare lì il corso per allenatori. Anche qui in Spagna, la prossima estate, aprirà", svelato Iniesta.

"Posso fare entrambe le cose, ma facendolo in Asia funzionerebbe solo per l’Asia. Se lo faccio in Spagna, vale per l’Europa e cercherò di fare entrambe le cose", le sue parole.

E poi il passaggio legato ad un possibile ruolo da allenatore proprio sulla panchina del Barcellona: "È una sfida incredibile per qualsiasi allenatore e per i tecnici che sono stati giocatori qui e hanno avuto una storia alle spalle, ancora di più. È una sfida importante", ha detto Iniesta.