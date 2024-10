Ritiro Iniesta, l’emozionante messaggio di Messi: “Mancherai al calcio e a tutti noi”

Andres Iniesta si è ritirato dal calcio giocato. Una carriera vincente con il Barcellona per un centrocampista che ha fatto innamorare la gente del calcio in questi 22 anni. Suo il gol che ha regalato l'unico titolo mondiale alla Spagna nel 2010. Tutto il mondo del calcio è dispiaciuto per questa sua scelta, compreso l'ex compagno Leo Messi che si è espresso sui social in merito: "Mancherai al calcio e non solo". La conferenza che sancirà la sua scelta di appendere gli scarpini al chiodo è prevista per oggi, 8 ottobre.