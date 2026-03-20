Dopo la rimonta subita dal Braga, il Ferencváros perde anche un'altra partita. La UEFA ha deciso di punire gli ungheresi per l'utilizzo di fuochi pirotecnici e per dei cori discriminatori che sono partiti dagli spalti

Francesco Di Chio 20 marzo - 17:42

La UEFA ha deciso di usare il pugno duro contro il Ferencváros. La partita del 12 Marzo, vinta dagli ungheresi per 2-0 contro lo Sporting Braga ha creato degli strascichi a livello legale. L'organo europeo ha deciso di sanzionare la squadra per utilizzo di materiale pirotecnico e cori discriminatori.

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Ferencváros-Braga: oltre al danno la beffa — L'andata degli ottavi di finale si era chiusa nel migliore dei modi per la squadra ungherese. Il Ferencváros infatti era riuscita a crearsi un ottimo vantaggio per il passaggio del turno battendo il Braga per 2-0 (gol di Kanichowsky e Joseph). Ma i portoghesi non ci sono stati e, forti della rimonta dei connazionali dello Sporting Lisbona in Champions League ai danni del Bodø/Glimt, hanno sfruttato il fattore campo e ribaltato la partita.

Un 4-0 memorabile che porta la squadra allenata da Carlos Vicens ai quarti di finale. Ma i problemi per il Ferencváros non si fermano all'eliminazione. Infatti l'UEFA ha ripreso in mano i fatti accaduti nello scontro d'andata tra le due formazioni e ha deciso di sanzionare gli ungheresi.

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L'UEFA multa il Ferencváros — Uno dei due reati puniti dall'UEFA è l'utilizzo di fuochi pirotecnici da parte dei tifosi. Se l'introduzione negli stadi di questi è di per sé illegale, l'utilizzo ovviamente merita una sanzione: il club ungherese, infatti, dovrà pagare una multa di 11.250 euro. Ma il reato peggiore per cui la commissione dell'UEFA ha deciso di punire il club sono i cori discriminatori che sono partiti durante il match.

Il comportamento dei tifosi ha attivato una pena che era sospesa, inflitta alla società sempre per cori discriminatori. Per via di questi fatti, il settore B2 dello stadio Groupama Arena sarà chiuso in occasione del prossimo incontro europeo. Ma non è tutto: si aggiunge alla chiusura del settore anche una multa da pagare che ammonta a 20.000 euro. Sono anche stati chiusi i settori C4 e C5, ma questa decisione resta sospesa per un anno.