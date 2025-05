Tutti i dettagli sulla semifinale di ritorno a Milano tra gli italiani di Inzaghi e gli spagnoli di Flick

Edoardo Ciriaci 5 maggio - 22:35

"Limitiamo i danni e giochiamocela al ritorno" hanno consigliato, permettendosi di sognare, i tifosi interisti. E l'Inter ha ascoltato. Un bellissimo 3-3 nella semifinale di andata a Barcellona e verdetto in bilico. Si deciderà tutto dalle 21 di domani sera, martedì 6 maggio, al Giuseppe Meazza di San Siro a Milano. Il secondo atto continua in quella che gli appassionati chiamano la "Scala del calcio", il più prestigioso teatro in cui si possa mettere in scena uno spettacolo del genere.

Per una notte si smette di pensare al resto e ci si focalizza solo su Inter-Barcellona. I nerazzurri lasciano al Napoli le pressioni della bagarre scudetto e i ragazzi di Flick dimenticano quella contro il Real Madrid ne LaLiga. Monaco di Baviera aspetta di sapere chi farà compagnia a Paris Saint-Germain o Arsenal nella finalissima di Champions League. Per i ragazzi di Simone Inzaghi sarebbe la seconda in pochissimi anni, per gli spagnoli un altro passo verso il Triplete con campionato, Coppa di lega e Champions, appunto. Loro sì che ora possono sognare in grande.

Come ci arriva l'Inter — L'Inter si gode il suo momento di felicità per aver ritrovato la vittoria in campionato senza aver dovuto scomodare i titolarissimi. Sono stati infatti 9 i cambi nella formazione iniziale rispetto a quella che ha sfiorato l'impresa all'olimpico Lluís Companys mercoledì scorso. C'era solo Bisseck, dal 1' anche domani dopo il forfait di Benjamin Pavard: la caviglia sinistra non è migliorata e il francese non vuole rischiare. Al contrario di Lautaro Martinez, capitano, che si è allenato in gruppo senza forzare troppo. Va bene mandare un segnale ma un'eventuale finale non si può guardare dalla tribuna. Per il resto sarà un'Inter al gran completo, motivata e sorridente. Le immagini trasmesse dai media stemperano la tensione e mandano a letto i tifosi con un accenno di sorriso sulle labbra. Poi si penserà alla volata in Serie A.

Occhio al Barcellona — Umore alto anche per il Barcellona, che deve sfatare il tabù delle vittorie in trasferta in semifinale del torneo. Il successo manca da un po' e la voglia di invertire la tendenza parte soprattutto dagli uomini immagine di questa nuova era: Yamal ha lanciato chiari messaggi sui social. Intanto Flick sorride per il ritorno di Lewandoski, convocato ma va in panchina. Niente da fare invece per Balde, assente ancora per infortunio. Ma gli assi nella manica dell'allenatore tedesco si sprecano e serve ben altro per far scattare l'allarme.

🚨 Hansi Flick's squad for #InterBarça in the @ChampionsLeague semifinals! pic.twitter.com/ASBjEZyycV

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 5, 2025

Le probabili formazioni di Inter-Barcellona — INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Eric García, Cubarsì, Araujo, Iñigo Martinez; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Ferran Torres. All. Flick

Il pronostico — Difficile pronosticare chi sarà la prima finalista dopo Inter-Barcellona, anche se molti danno già per scontato che con questo risultato per i nerazzurri la strada sia spianata. Grande equilibrio anche per i bookmakers che quotano 2.90 la vittoria dei padroni di casa nei 90 minuti, 2.20 quella del Barcellona e 3.90 il pareggio. Addirittura a 13 il passaggio dell'Inter ai supplementari mentre a 11 quello degli spagnoli. Quota 15 per la vittoria ai rigori dell'Inter e a 13 quella del Barcellona.