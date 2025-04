Inter, Inzaghi: “Martedì sera sarà una finale. Lautaro? Sono preoccupato”

Il tecnico italiano ha poi aggiunto: "Abbiamo giocato un'ottima partita contro la migliore squadra del mondo. Yamal è di un'altra categoria"

Barcellona-Inter- questa sera - hanno onorato la Champions League. La partita tra le due compagini è stata spettacolare, con capovolgimenti di fronte da una parte e dall'altra. I nerazzurri partono subito forte andando in vantaggio addirittura di due gol, grazie a Thuram e Dumfries. Ma non avevano ancora fatto i conti col talento di Yamal. Lo spagnolo sale in cattedra e prima accorcia le distanze e poi è fondamentale nella rete del pareggio di Ferran Torres. Il secondo tempo, le due squadre, si concedono un po' di respiro, fino a quando l'esterno olandese dell'Inter non decide di riportare l'Inter davanti. La gioia del gol dura poco, perché Raphinha, con un gran tiro e complice la deviazione di schiena di Sommer, riporta il tutto in parità. Alla fine i Blaugranaprovano a vincerla, ma la squadra di Inzaghiriesce ad accudire i colpi e riesce nell'impresa di rimandare il discorso qualificazione a San Siro. Naturalmente, il tecnico italiano non poteva che essere soddisfatto della prestazione dei suoi. Ecco le sue parole.

🗣️ Inzaghi: "I haven't seen a player like Lamine Yamal in the last eight or nine years. We had to put three players on him." pic.twitter.com/shpDJQvajY

Inter, Inzaghi: "Thuram e Dumfries ci sono mancati" — Le parole di Inzaghi: "Grande soddisfazione per la prestazione della squadra. Abbiamo disputato una partita di altissimo livello contro un avversario di grande qualità. Peccato per il gol annullato, sinceramente non ne comprendo il motivo, ma resta la consapevolezza di aver fatto una grande gara. Gli episodi fanno la differenza, è vero, ma non cambiano ciò che provo: orgoglio per questi ragazzi, che sono stati fantastici.

Nel secondo tempo abbiamo provato ad aggiustare alcune cose. Yamal ci ha messo in difficoltà, ci ha costretto ad abbassarci, ma poi anche loro sono calati. Da parte nostra, nella ripresa c’è stata qualità altissima. Il Barcellona è una squadra che conosciamo bene: ha una proposta di gioco chiara, offensiva, che li sta portando a vincere trofei, ma è anche molto rischiosa. Non a caso, hanno segnato 150 gol in stagione.

Noi, però, abbiamo messo in campo una squadra organizzata, determinata. Purtroppo Lautaro ha sentito un problemino, sono preoccupato. Taremi è entrato molto bene, in una partita tutt’altro che semplice, e merita i complimenti. Sono molto felice per i nostri tifosi: ci hanno sostenuto con il cuore e meritavano una prestazione così. Martedì ci giochiamo tutto, sarà una vera e propria finale. Thuram e Dumfries sono due giocatori fondamentali per noi. Thuram si è allenato poco ma ha comunque disputato una grande gara, così come Dumfries, che nelle scorse partite è stato determinante. Ci sono mancati, ma il gruppo ha risposto con forza."