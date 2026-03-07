Dopo le tante opinioni e discussioni intorno alla visita a Washington della squadra di Miami, è intervenuto direttamente l'allenatore argentino degli ultimi campioni della MLS

Pietro Rusconi Redattore 7 marzo - 20:00

Ha fatto molto discutere questi giorni l'immagine di Lionel Messi di fianco al Presidente degli USA, Donald Trump. Una discrasia che sarebbe stata tale in qualsiasi momento dell'anno, ma che è stata amplificata dagli attuali attacchi americani sull'Iran. I legami del Tycoon a stelle e strisce col calcio sembrano intessersi sempre maggiormente, aumentando la propria influenza in tutti i campi. Dall'inquietante amicizia con Infantino, alla gestione dei permessi per i tifosi delle squadre ai Mondiali, passando per queste distopiche e dissonanti foto di gruppo.

Una situazione simile infatti, è avvenuta durante la competizione della Coppa del Mondo per club nell'estate '25. Impresso nella memoria collettiva dei tifosi italiani, c'è la visita della Juventus alla Casa Bianca, dove ogni elemento nella stanza sembra semplicemente essere fuori luogo. Una sensazione di straniamento l'ha provata anche il tecnico dell'Inter Miami Javier Mascherano, il quale è stato colto in contropiede proprio da Donald Trump.

Le parole di Javier Mascherano sulla visita alla Casa Bianca — Il tecnico argentino ha riportato così la sua versione dei fatti a proposito del tanto discusso incontro. Javier Mascherano, al Miami Herald, ha parlato così: "Pensavo che avremmo parlato di calcio, ma non è stato così. Abbiamo rispettato il protocollo, che è una tradizione, per venire alla Casa Bianca come squadra campione. Era pianificato da tempo per la settimana in cui avremmo giocato qui a Washington. Siamo rimasti lì per qualche ora, abbiamo visto un po' della Casa Bianca, non molto, quello che abbiamo potuto. Il contatto con il Presidente Trump è stato quello che si vedeva in TV niente di più".

Poi l'ex Barcellona ha continuato a difendere la propria posizione rispetto all'intervento del Presidente USA: "Siamo abbastanza maturi da capire che una cosa non ha nulla a che fare con l'altra. La visita alla Casa Bianca era prevista tra un mese e mezzo, due mesi fa. La trasferta a Porto Rico ha ostacolato il nostro cammino, perché doveva svolgersi nel precampionato, ma dovevamo comunque rispettare l'obbligo."

