Il nativo di Rosario ha colpito dopo 31 minuti con una azione solitaria poi regalando un assist a Belarame per il momentaneo vantaggio. Tra due settimane l'esordio contro i Los Angeles FC

Mattia Celio Redattore 8 febbraio - 11:08

Dove eravamo rimasti? Ah sì. Da Lionel Messi. A quasi tre mesi dalla conquista della MLS, Leo Messi torna in campo con l'Inter Miami per la preparazione alla prossima stagione, in programma tra due settimane. Ieri sera l'argentino è sceso in campo con il... Barcelona SC. Ovviamente non parliamo della sua ex squadra, ma di un club ecuadoriano. La partita è terminata 2-2 e nei gol della squadra di Mascherano il nativo di Rosario, come sua abitudine, in entrambi i casi ci ha messo lo zampino. Anzi il suo piede sinistro.

Inter Miami, eterno Leo Messi. Gol e assist nel pareggio contro il Barcelona SC — Leo Messitorna in campo e, nello stesso, torna a fare quello che sa fare meglio: le magie con il pallone. Ieri sera l'Inter Miami è scesa in campo nell'amichevole pre-stagionale contro gli ecuadoriani del Barcelona SC. Dopo due mesi dalla vittoria della MLS, i tifosi degli Aironi possono tornare a vedere in campo il loro fenomeno. E lui non li delude.

Il nativo di Rosario ha aperto le marcature per i vincitori della MLS Cup al 31° minuto, lanciandosi in avanti da lontano fino al limite dell'area di rigore avversaria prima di superare due difensori e tirare di sinistro in rete. Si tratta del primo gol dell'argentino nel 2026. I padroni di casa hanno trovato il pareggio con un gol di Joao Rojas, ma pochi minuti dopo il numero 10 Albiceleste è tornato in cattedra con un altro dei suoi marchi di fabbrica, l'assist.

Il 38enne ha effettuato un passaggio perfetto al limite dell'area per trovare Berterame, che ha poi superato il portiere del Barcelona grazie a una deviazione. Per l'attaccante argentino naturalizzato messicano è stato il modo migliore per inaugurare il suo debutto con i colori di Miami. E' stato acquista dagli Aironi alla fine di gennaio per 15 milioni di dollari dal MX Monterrey.

La squadra di Javier Mascherano debutterà in MLS il prossimo 22 febbraio contro i Los Angeles FC pronta a difendere il titolo conquistato lo scorso dicembre. Al vero spettacolo ormai manca pochissimo e Leo Messi è pronto a riprendersi la scena.