Inter Miami-Montréal, i precedenti in MLS tra le due squadre

Questa notte, alle ore 01:30 , l' Inter Miami ed il Montréal si affronteranno al Chase Stadium in occasione della 16ª giornata della Major League Soccer , ovvero la massima competizione calcistica statunitense. Nella Eastern Conference , i padroni di casa sono al settimo posto con 23 punti e, così, andrebbero ai Play-off . La squadra ospite, invece, occupano l' ultima posizione in classifica con 8 punti. Le due squadre vogliono conquistare la vittoria, che manca ad entrambe da alcune giornate: il Miami non vince dal 4 maggio contro i New York Red Bulls ( 4-1 ); il Montréal, invece, dallo 0-1 dell' 11 maggio in casa del New York City . Ecco, quindi, i precedenti tra i due club.

Inter Miami-Montréal, i precedenti

Dalla stagione 2020/2021 ad oggi, i precedenti tra le due squadre sono stati 10, tutti disputati in campionato. Il primo si giocò il 18 ottobre 2020 in Canada ed i nerazzurri vinsero 2-1: per loro segnarono l'ex Milan Bojan Krkic e Maximiliano Urruti, mentre per la squadra della Florida segnò Brek Shea. Il Miami, tra l'altro, finì quel match con un uomo in meno per l'espulsione dell'ex NapoliGonzalo Higuaín. Ad oggi, i canadesi hanno battuto 6 volte l'Inter Miami che, a sua volta, ha vinto 3 partite: la prima risale al 1°agosto 2021, vittoria casalinga per 2-1 decisa dalla doppietta del Pipita. Le due squadre hanno pareggiato una sola volta: 2-2 il 7 agosto di tre anni fa, per l'Impact doppietta di Quioto, per il Miami reti di Higuaín e Rodríguez. La statistica dei gol va di poco a favore del Montréal: 17 contro i 13 degli Herons.