Inter-Urawa Red Diamonds, dove vedere la partita in tv e streaming live

Tutte le informazioni necessarie sul come e dove guardare il match di domani sera, che mette in palio tre punti importanti per la classifica

Jacopo del Monaco 20 giugno 2025 (modifica il 20 giugno 2025 | 11:32)

Ecco dove si potrà vedere il match di tra l'Intere l'Urawa Red Diamonds, valevole per la seconda giornata del Girone E del Mondiale per Club. La partita, che si giocherà domani sera presso il Lumen Field di Seattle, inizierà alle ore 21:00. Nello stesso girone delle due squadre ci sono i messicani del Monterrey e gli argentini del River Plate, che si affronteranno nella notte tra domani e dopodomani, quando in Italia saranno le ore 03:00.

Come arrivano le due squadre al match Nel corso di questa stagione, l'Inter, allenata prima da Simone Inzaghi ed ora da Christian Chivu, ha perso tutto. Tutto è iniziato con la finale di Supercoppa Italiana persa contro il Milan, che ha eliminato i cugini anche dalla Coppa Italia. In Serie A, ha perso lo Scudetto all'ultima giornata contro il Napoli. A livello continentale, invece, i nerazzurri hanno subito una pesante sconfitta in finale di Champions League: 5-0 contro il Psg. All'esordio nel Mondiale per Club, l'Inter ha pareggiato 1-1 contro il Monterrey: reti di Sergio Ramos per i Rayados e di Lautaro Martinez per i nerazzurri.

L'Urawa Red Diamonds ha come allenatore Maciej Skorża, di nazionalità polacca. La J1 League ha avuto inizio qualche mese fa e l'Urawa, attualmente, occupa la quarta posizione con 34 punti collezionati in 21 partite. Nella Coppa dell'Imperatore, invece, la squadra di Saitama farà il suo ingresso ad agosto, in occasione degli ottavi di finale. Alla prima giornata del Mondiale, i Reds hanno perso 3-1 contro il River: reti di Facundo Colidio, Sebastián Druissi e Maximiliano Meza per il Millonarios, mentre per i nipponici ha segnato Yusuke Matsuo su calcio di rigore.

Probabili formazioni — Per questa partita, Chivu dovrà rinunciare a diversi giocatori: Taremi, blocca in Iran per questioni extra-caclistiche; Thuram, Çalhanoğlu, Bisseck e Dumfries per infortunio. Unico dubbio di formazione è in attacco, col ballottaggio tra Sebastiano e Pio Esposito. L'Urawa, invece, dovrebbe schierare la formazione titolare.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Martínez, S. Esposito. All. Chivu

URAWA RED DIAMONDS (4-2-3-1):Nishikawa; Ishihara, Danilo Boza, Hoibraaten, Naganuma; Yasui, Gustafson; Kaneko, Watanabe, Matheus Savio; Matsuo. All. Skorża

Inter-Urawa Red Diamonds, dove vedere la partita — La sfida tra nerazzurri e Reds sarà visibile in diretta televisiva su Italia 1. In streaming LIVE, invece, la partita si potrà vedere per gli abbonati su DAZN, che ha acquisito i diritti televisivi della competizione intercontinentale, usufruibile anche da pc, tablet o smartphone.