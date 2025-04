Isco ha poi proseguito: "Vengo da una squadra che, ogni stagione, cercava di arrivare fino in fondo in Europa, in campionato e nella Coppa del Re e sono venuto qui per continuare a crescere come calciatore cercando sempre di vincere. Sono molto orgoglioso della stagione che stiamo facendo e di rappresentare, da capitano, un club come il Real Betis. Ogni anno dobbiamo avere l'ambizione di arrivare a fare sempre di più ed è chiaro che io sono venuto qui per vincere".