Israel García, proposta di matrimonio in campo dopo la sfida contro il Barça

Il calciatore del Barbastro chiede la mano della sua fidanzata dopo la sfida con il Barça valida per i sedicesimi di finale di Copa del Rey

A volte il calcio regala emozioni che vanno oltre i gol e i risultati. È quanto accaduto questa sera, sabato 4 gennaio, al termine del match di sedicesimi di finale di Copa del Rey tra il Barbastro e il FC Barcelona , quando un momento di romanticismo puro ha rubato la scena al termine della sfida terminata 0-4 per i blaugrana.

Israel García, centrocampista di 26 anni del modesto Barbastro, nonostante la sconfitta del suo club contro i giganti blaugrana, ha trasformato una serata calcistica in un ricordo intimo indelebile. Dopo il triplice fischio, mentre le luci dello stadio illuminavano il campo e il pubblico si accingeva a lasciare le tribune, il giocatore si è avvicinato alla sua fidanzata e le ha ha chiesto di scendere sul prato del campo. Davanti a compagni, avversari e tifosi, si è inginocchiato, ha estratto un anello e ha pronunciato la fatidica proposta. La scena, già di per sé emozionante, è stata ulteriormente impreziosita da un mazzo di fiori, che alcuni amici del calciatore avevano tenuto nascosto sugli spalti in attesa del momento perfetto.