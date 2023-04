Istanbul, derby clamoroso: Besiktas gode in 10, Fenerbahce ko

Fenerbahce-Besiktas può essere catalogata come una finale per restare in scia del Galatasaray. Senza i tifosi bianconeri, costretti ad essere assenti, la squadra compie un'impresa sotto di un uomo e di un goal.

Dopo pochi minuti potrebbe sbloccare il derby il Fenerbahce col suo talentino Arda che ha ereditato la 10 di Ozil ma è un ex Serie A, Omar Colley, con un passato alla Samp, a deviare la conclusione a botta sicura in corner.

Rigore conquistato da Arda ma molto generoso. Come si dice, spesso, anche in Italia in alcune dinamiche il Var non può intervenire e vale la decisione dell'arbitro. Un leggero tocco c'è ma è da valutare l'intensità.