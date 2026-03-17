Istanbul, la notte dell’impossibile: il Liverpool e la finale che sfidò la storia

I milanisti hanno ancora gli incubi, mentre per la parte rossa di Liverpool, quel giorno rimarrà per sempre impresso nella loro storia e non solo

Federico Grimaldi 17 marzo 2026 (modifica il 17 marzo 2026 | 15:52)

La notte di Istanbul non è stata solo una finale di Champions League, ma una storia scritta contro ogni logica. Il Liverpoolera già crollato sotto i colpi del Milan, trascinato dalla classe di Kaká e dai gol di Crespo. Tre a zero, una sentenza. Poi, nella ripresa, il tempo ha cambiato direzione: la corsa di Steven Gerrard, il rigore glaciale di Xabi Alonso, il pareggio che ha riacceso la notte. Ai rigori, le mani di Jerzy Dudek hanno fermato il destino. A Istanbul, il Liverpool non ha solo vinto: ha trasformato l’impossibile in memoria eterna.

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Dalla cavalcata europea al dominio del Milan: il primo tempo di Istanbul — Il Milan arriva alla finale di Champions League con l’abitudine a certe notti e una rosa costruita per dominarle. In panchina Carlo Ancelotti, in campo esperienza e talento: Paolo Maldini, Andrea Pirlo, Kaká. Il Liverpooldi Rafa Benitez è invece l’outsider, arrivato in finale con coraggio e spirito, trascinato da Gerrard. La partita si mette subito in discesa per i rossoneri. Dopo appena un minuto, su calcio di punizione battuto da Pirlo, Maldini si coordina e colpisce al volo: è 1-0, un lampo che indirizza la serata.

Il Milan prende il controllo, gestisce i ritmi, costringe il Liverpool a rincorrere senza trovare soluzioni. Poco prima dell’intervallo arriva il colpo che sembra chiudere tutto. Al 39’, Kaká illumina con un filtrante perfetto e Hernan Crespo batte il portiere con freddezza. Passano pochi minuti e ancora Kaká inventa, lanciando Crespo nello spazio: tocco sotto, elegante, 3-0. All’intervallo è dominio totale. Il Milan è padrone della finale, il Liverpool è in ginocchio. A Istanbul, tutto sembra già scritto. Ma il calcio, quella notte, aveva altri piani.

Sei minuti, una leggenda: così il Liverpool ribaltò la finale — Il secondo tempo si apre con un Liverpool diverso, quasi trasformato nello spirito prima ancora che nel gioco. Basta poco per capirlo. Al 54’, Steven Gerrard si alza più in alto di tutti e colpisce di testa: è il gol che riaccende una speranza, ma soprattutto accende la partita. Passano appena due minuti e Vladimir Smicer trova il tiro da fuori che sorprende Dida. Il Milan accusa il colpo, il Liverpool sente l’odore dell’impresa. Al 60’, Steven Gerrard si procura un rigore: Xabi Alonso sbaglia dal dischetto, ma è il primo ad arrivare sulla respinta e segna il 3-3. In sei minuti, la finale cambia padrone. Da quel momento la partita diventa tensione pura. Il Milan prova a rimettere ordine, si affida alla qualità di Kaká e alle giocate dei suoi uomini migliori, ma qualcosa si è incrinato. Il Liverpool corre, pressa, crede. Nei supplementari i rossoneri hanno l’occasione più grande: Shevchenko calcia a colpo sicuro, ma Dudek compie un doppio intervento irreale, destinato a diventare una delle immagini simbolo della finale.

Si arriva ai rigori, dove la storia si decide sul filo dei nervi. Dudek danza sulla linea, distrae, ipnotizza. Il Milan sbaglia con Pirlo, Shevchenko si fa parare il tiro decisivo. Il Liverpool non trema: segna, resiste, completa l’impresa. È la notte dei retroscena e dei dettagli che diventano leggenda. Dallo sguardo di Gerrard che trascina i compagni, alla calma glaciale di Benitez, fino alle parate di Dudek, ispirate - si dirà - ai movimenti di Grobbelaar nel 1984. Istanbul non è solo una rimonta: è il momento in cui il calcio supera sé stesso. Da 3-0 a 3-3, dai supplementari ai rigori, il Liverpool scrive una delle pagine più incredibili della storia. E da quella notte, nulla è più sembrato davvero impossibile.

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