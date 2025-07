Contro le Azzurre, la Furie rosse possono entrare nella storia dell’Europeo femminile: le basteranno 4 gol per battere il record di reti in una fase a gironi

Silvia Cannas Simontacchi 11 luglio 2025 (modifica il 11 luglio 2025 | 19:46)

La Spagna di Montse Tomé è già certa di un posto ai quarti di finale dell’Europeo femminile 2025, ma non per questo ha intenzione di rallentare. Martedì 9 luglio, nella terza giornata della fase a gironi, le campionesse del mondo affronteranno l’Italia con un doppio obiettivo: blindare il primato nel gruppo e riscrivere la storia della competizione. Con 11 gol segnati nelle prime due partite – il 5-0 inflitto al Portogallo e il 6-2 rifilato al Belgio – la Roja ha già stabilito un primato parziale, e ora punta al record assoluto di marcature in una fase a gironi, attualmente detenuto dall’Inghilterra con 14 reti (edizione 2022).

Europeo Femminile: la Spagna secondo i bookmaker — Per superarlo, alla Spagna serviranno almeno quattro gol contro le Azzurre; con tre, raggiungerebbe le inglesi in vetta a questa speciale classifica. E i numeri fanno ben sperare: con una media realizzativa di 5,5 reti a partita, l’impresa sembra tutt’altro che impossibile. Secondo i bookmaker, la quota per la Spagna che segna almeno quattro gol contro l’Italia è fissata a 3,5. Ancora più alta la quota per un exploit da cinque o più reti (7,3), mentre tre gol sono valutati a 1,95.

Gran parte del merito di questa potenza offensiva va ad Alexia Putellas ed Esther González, entrambe a quota tre gol e in testa alla classifica marcatori del torneo. Esther, in particolare, è considerata la favorita dai bookmaker per vincere la scarpa d’oro dell’Europeo, con una quota di 2,63. La centrocampista del Barcellona segue a 4,00. Contro l’Italia, sarà ancora una volta uno dei fari della squadra: il suo gol è quotato a 1,80, mentre quello di Esther paga 2,20.

La Spagna arriva all’ultimo impegno del girone imbattuta da mesi e con un’identità tecnica e mentale sempre più definita. Di fronte troverà un’Italia a caccia di un risultato utile per sperare nel passaggio del turno. Ma per le ragazze di Montse Tomé, la vera sfida sarà scrivere una nuova pagina nella storia del calcio europeo.