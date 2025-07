Mancano pochissime ore al fischio di inizio dell'ultima partita del gruppo B degli Europei di Svizzera. L' Italia femminile affronterà le campionesse del mondo in carica, la Spagna - già certa della qualificazione ai quarti di finale. Ma cosa serve alle Azzurre (seconde a 4 punti) per il passaggio del turno a discapito del Portogallo (terzo a 1 punto)? Ecco tutte le combinazioni favorevoli alle italiane.

Dopo il pareggio portoghese nel finale dell'ultima gara, le Azzurre di Andrea Soncin sanno che è tutto nelle loro mani. Ma davanti, in mezzo al percorso che porta alla fase finale di Euro 2025, si presenta una delle Nazionali più forti. L' Italia dovrà affrontare la Spagna , campione del mondo in carica. Ma dovrà anche guardare all'altro match del girone, ovvero Portogallo-Belgio .

In caso di sconfitta delle italiane e di una vittoria del Portogallo sul Belgio, il regolamento premierà la differenza reti migliore . Al momento, la squadra di Soncin ha una differenza positiva a +1 , mentre il Portogallo registra un bottino negativo importante ( -5 ). In caso di parità pure sulle differenze reti, si premierà secondo quest'ordine: numero maggiore di gol segnati, il numero minore di sanzioni disciplinari e la posizione nel ranking UEFA.

Il match promette grande spettacolo in campo, con una posta in palio alta. Ma dove poter vederla la partita? Italia-Spagna si potrà seguire in diretta TV o streaming in maniera totalmente gratuita. La copertura dell'evento è, infatti, prerogativa del servizio pubblico: la gara si potrà vedere su Rai 2 o sulla piattaforma di RaiPlay.