Jacques Cardouze, ex responsabile della comunicazione dell'Olympique Marsiglia, ha parlato delle difficoltà del club. Intervistato da La Provence, Cardouze ha parlato della gestione della rosa, che subisce continui cambiamenti, e della mancanza di una progettualità.

MARSIGLIA, FRANCIA – 25 NOVEMBRE: Roberto De Zerbi, allenatore dell’Olympique de Marseille, osserva prima della partita della 5ª giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Olympique de Marseille e Newcastle United FC allo Stade de Marseille il 25 novembre 2025 a Marsiglia, Francia. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

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"Una squadra senza senatori"

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L'ex responsabile della comunicazione del Marsiglia non è stato affatto gentile con il suo ex club. Jacques Cardouze infatti parlando a La Provence, ha discusso della difficile situazione in casa. "Una delle caratteristiche del calcio moderno è il ricambio semestrale di parte della rosa.". E il Marsiglia ne ha cambiati di calciatori. Basta pensare che nel reparto difensivo l'unico calciatore rimasto rispetto alla scorsa stagione è. Non tanto meglio il parco attaccanti, dove sono rimasti soloCardouze ha continuato su questo punto: "Non capisco come le persone possano affezionarsi a una squadra se mancano le istituzioni.". Senza punti chiava, è difficile costruire: "Bisogna costruire progetti coerenti nell'arco di due o tre anni. Ma oggi, sembra quasi la fine del mondo".

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Cardouze e le difficoltà del Marsiglia

In questa stagione, avevamo la sensazione che Pablo Longoria

Medhi Benatia avessero costruito una squadra di altissimo livello". Aspettative però non rispettate. "Quando ho visto la partita contro il È inevitabilmente legato a problemi interni e alla gestione". Cardouze non ha dubbi a riguardo. Dalla lite tra Rowe e Rabiot, fino ad arrivare all'esonero di De Zerbi - sostituito da Habib Beye - la stagione dei francesi non è stata affatto esaltante. Infatti ora la squadra si ritrova al sesto posto in Ligue 1, ed è quasi definitivamente fuori dalla lotta per un posto in Champions League. avessero costruito una squadra di altissimo livello". Aspettative però non rispettate. "Quando ho visto la partita contro il Real Madrid , non capisco come siano potuto poi crollare.". Cardouze non ha dubbi a riguardo. Dalla lite tra, fino ad arrivare all'esonero di- sostituito da- la stagione dei francesi non è stata affatto esaltante. Infatti ora la squadra si ritrova al sesto posto in, ed è quasi definitivamente fuori dalla lotta per un posto in

Il pre-campionato del Marsiglia aveva fatto ben sperare Cardouze: "

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