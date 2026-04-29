Secondo Cardouze - ex responsabile della comunicazione del Marsiglia - queste sono le cause della brutta annata dell'Olympique Marsiglia
Il Marsiglia vince 9-0 contro il Bayeux e dedica un pasillo de honor al club di quinta divisione
Jacques Cardouze, ex responsabile della comunicazione dell'Olympique Marsiglia, ha parlato delle difficoltà del club. Intervistato da La Provence, Cardouze ha parlato della gestione della rosa, che subisce continui cambiamenti, e della mancanza di una progettualità.
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"Una squadra senza senatori"L'ex responsabile della comunicazione del Marsiglia non è stato affatto gentile con il suo ex club. Jacques Cardouze infatti parlando a La Provence, ha discusso della difficile situazione in casa Olympiens. "Una delle caratteristiche del calcio moderno è il ricambio semestrale di parte della rosa. Non capisco come si possa creare coesione, spirito di squadra, quando i giocatori cambiano continuamente ogni sei mesi". E il Marsiglia ne ha cambiati di calciatori. Basta pensare che nel reparto difensivo l'unico calciatore rimasto rispetto alla scorsa stagione è Balerdi. Non tanto meglio il parco attaccanti, dove sono rimasti solo Mason Greenwood e Amine Gouiri.
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Cardouze e le difficoltà del MarsigliaIl pre-campionato del Marsiglia aveva fatto ben sperare Cardouze: "In questa stagione, avevamo la sensazione che Pablo Longoria e Medhi Benatia avessero costruito una squadra di altissimo livello". Aspettative però non rispettate. "Quando ho visto la partita contro il Real Madrid, non capisco come siano potuto poi crollare. È inevitabilmente legato a problemi interni e alla gestione". Cardouze non ha dubbi a riguardo. Dalla lite tra Rowe e Rabiot, fino ad arrivare all'esonero di De Zerbi - sostituito da Habib Beye - la stagione dei francesi non è stata affatto esaltante. Infatti ora la squadra si ritrova al sesto posto in Ligue 1, ed è quasi definitivamente fuori dalla lotta per un posto in Champions League.
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