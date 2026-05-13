James Rodriguez è stato uno dei centrocampisti più forti in assoluto dell'ultimo decennio. Dotato di tecnica sopraffina e di un sinistro magico ha lasciato un'impronta enorme nel calcio internazionale. Il colombiano ha vissuto, durante la sua carriera, momenti di altissimo livello alternati a periodi più complessi. Oggi in forza al Minessota,in MLS, sta cercando di trovare continuità e minuti per prepararsi al meglio in vista del Mondiale 2026.

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BARRANQUILLA, COLOMBIA - SETTEMBRE 04: James Rodriguez della Colombia applaude i suoi sostenitori dopo la vittoria della sua Nazionale durante la partita di qualidicazione alla FIFA World Cup 2026 nel match tra Colombia e Bolivia al Roberto Melendez Metropolitan Stadium il 04 Settembre, 2025 in Barranquilla, Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

Le parole di James Rodriguez sul suo futuro

El enojo de James Rodríguez por los rumores sobre su futuro: "Todas esas cosas..." - TyC Sports https://t.co/uED116Yh5h — TyC Sports (@TyCSports) May 11, 2026

Nonostante le voci ricorrenti sul suo futuro, il centrocampista ex Real Madrid ha voluto ribadire la sua posizione durante un'intervista concessa alCon un tono abbastanza diretto e coinciso, senza mezzi termini, ha smentito le voci che lo davano vicino al ritiro dal calcio giocato: ". Ma sono abituato, so che il mio nome in Colombia può ricevere più like. Dovrebbero informarsi un po' di più sul mio conto, anche perché l'unico che può sapere il mio futuro sono io, e non di certo altre persone".

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Trasmissione in diretta

Quale sarà il suo futuro?

Ilha disputato solocon la maglia del Minessota, squadra in cui è arrivato questa stagione dopo il trascorso inL'ultima volta da titolare per Rodriguez è stato contro illo scorsoLe dichiarazioni dell'exmettono in evidenza un chiaro concetto: il trequartista non ha nessuna intenzione di abbandonare il rettangolo verde.

Rodriguez riconosce ampiamente la fase attuale della sua carriera, riconoscendo che in questo momento deve allenarsi molto meglio rispetto ad altri, con l'obiettivo di mantenere un buon livello:

"Mi alleno perfettamente, so che in questa fase della mia carriera deve dare qualcosa in più, non posso permettermi di riposare. Non mi importa quanti minuti mi diano a disposizione: possono essere tanti o pochi, l'importante è che io mi faccia trovare sempre pronto. Ho una certa età, devo pensare al meglio per me e per il mio futuro".

BARRANQUILLA, COLOMBIA - SETTEMBRE 04: James Rodriguez del Colombia gesticola durante le partita di qualificazione sudamericane della FIFA al Mondiale 2026 nel match tra Colombia e Bolivia al Roberto Melendez Metropolitan Stadium il 04 Settembre, 2025 in Barranquilla, Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

A tal proposito, è tornato sull'argomento:"Non so chi dica queste cose su di me. Non voglio lasciare il calcio, ho ancora un altro paio d'anni dove posso mostrare ancora il mio talento. Si dicono tante bugie e questo non va per niente bene. La gente poi ci crede, ma io non ho mai detto nulla di simile, anzi".

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