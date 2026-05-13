Il colombiano spegne qualsiasi indiscrezione che lo vedevano lasciare il calcio dopo i Mondiali con la sua Nazionale.
James Rodriguez chiude l'anno con l'Olympiacos con un golazo
James Rodriguez è stato uno dei centrocampisti più forti in assoluto dell'ultimo decennio. Dotato di tecnica sopraffina e di un sinistro magico ha lasciato un'impronta enorme nel calcio internazionale. Il colombiano ha vissuto, durante la sua carriera, momenti di altissimo livello alternati a periodi più complessi. Oggi in forza al Minessota,in MLS, sta cercando di trovare continuità e minuti per prepararsi al meglio in vista del Mondiale 2026.
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Le parole di James Rodriguez sul suo futuroNonostante le voci ricorrenti sul suo futuro, il centrocampista ex Real Madrid ha voluto ribadire la sua posizione durante un'intervista concessa al TyC Sports. Con un tono abbastanza diretto e coinciso, senza mezzi termini, ha smentito le voci che lo davano vicino al ritiro dal calcio giocato: "Non so chi dica queste cose su di me, io non sono ancora a conoscenza di quello che farò dopo questa stagione. Ma sono abituato, so che il mio nome in Colombia può ricevere più like. Dovrebbero informarsi un po' di più sul mio conto, anche perché l'unico che può sapere il mio futuro sono io, e non di certo altre persone".
El enojo de James Rodríguez por los rumores sobre su futuro: "Todas esas cosas..." - TyC Sports https://t.co/uED116Yh5h— TyC Sports (@TyCSports) May 11, 2026
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Quale sarà il suo futuro?Il 34enne ha disputato solo 8 partite con la maglia del Minessota, squadra in cui è arrivato questa stagione dopo il trascorso in Messico. L'ultima volta da titolare per Rodriguez è stato contro il Los Angeles lo scorso 25 Aprile. Le dichiarazioni dell'ex Bayern Monaco mettono in evidenza un chiaro concetto: il trequartista non ha nessuna intenzione di abbandonare il rettangolo verde.
Rodriguez riconosce ampiamente la fase attuale della sua carriera, riconoscendo che in questo momento deve allenarsi molto meglio rispetto ad altri, con l'obiettivo di mantenere un buon livello:
"Mi alleno perfettamente, so che in questa fase della mia carriera deve dare qualcosa in più, non posso permettermi di riposare. Non mi importa quanti minuti mi diano a disposizione: possono essere tanti o pochi, l'importante è che io mi faccia trovare sempre pronto. Ho una certa età, devo pensare al meglio per me e per il mio futuro".
A tal proposito, è tornato sull'argomento:"Non so chi dica queste cose su di me. Non voglio lasciare il calcio, ho ancora un altro paio d'anni dove posso mostrare ancora il mio talento. Si dicono tante bugie e questo non va per niente bene. La gente poi ci crede, ma io non ho mai detto nulla di simile, anzi".
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