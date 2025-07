Jan Urban è il nuovo allenatore della nazionale polacca

Dopo le dimissioni di Michał Probierz, la Polonia ha scelto il suo nuovo commissario tecnico: Jan Urban avrà subito diverse situazioni spinose a cui mettere mano

Danilo Loda 17 luglio - 15:30

Jan Urban è stato scelto come nuovo commissario tecnico della nazionale polacca. Ad annunciarlo è stato il presidente federale Cezary Kulesza, che punta sull'ex allenatore del Legia Varsavia per sostituire Michał Probierz, dimissionario a fine giugno.

Urban, 63 anni, è un volto molto noto del calcio polacco. In passato, ha infatti guidato alcune delle squadre più prestigiose del Paese: oltre al Legia Varsavia come detto, è stato allenatore capo del Lech Poznań, dello Śląsk Wrocław, dello Zagłębie Lubin e, più recentemente del Górnik Zabrze. I migliori risultati in patria li ha ottenuti con il Legia, con cui ha vinto un campionato e alzato due Coppe di Polonia e una Supercoppa. In nazionale, Urban, ha già avuto una piccola esperienza: infatti è stato il vice Leo Beenhakker durante Euro 2008.

Jan Urban, la carriera di allenatore inizia in Spagna — La carriera di allenatore di Jan Urban però è iniziata in Spagna, per la precisione nelle giovanili dell’Osasuna di Pamplona, squadra dove era diventato un mito da giocatore. Il debutto alla guida della nazionale polacca è previsto per settembre, quando dovrà affrontare due gare cruciali per la qualificazione ai Mondiali del 2026. La prima è in programma il 4 settembre, in trasferta contro l’Olanda e di seguito il 7 settembre, in casa contro la Finlandia.

Una nazionale in crisi di risultati e con lo spogliatoio in subbuglio — Il compito che attende Urban non è affatto semplice. Il suo predecessore, che ha lasciato dopo 21 partite collezionando 10 vittorie, 4 pareggi, 7 sconfitte, è salito alla ribalta per "il caso Lewandowski", episodio scatenante che ha portato alle dimissioni di giugno. Il fuoriclasse del Barcellona, che era stato destituito dal ruolo di capitano in favore di Piotr Zieliński, ha poi annunciato l’addio alla nazionale, in aperta polemica con il tecnico Probierz.

Jan Urban ha parlato di Kamil Grosicki — Nella conferenza stampa di presentazione andata in scena oggi alle 12: 00 allo lo Stadio Nazionale PGE, Urban ha affrontato anche il tema Grosicki, che di recente ha dato l'addio alla nazionale. "Ho sentito dire che Kamil è ancora impaziente di giocare. Onestamente, non so perché volesse dire addio alla nazionale così presto, perché si può sempre farlo un po' più tardi. Non è una situazione facile, perché stiamo salutando qualcuno, ma tornerà presto. D'altra parte, se guardiamo alla boxe e ad altri sport, questo accade abbastanza spesso", ha commentato l'allenatore.

"L'anno scorso, 'Grosik' è stato il miglior giocatore dell'Ekstraklasa. Stiamo parlando di qualcuno che si distingue davvero. Immaginate, ho davvero difficoltà a ricoprire quel ruolo. Non esiterei a dire: 'Kamil, sei pronto? A volte si fa qualcosa troppo in fretta, e sappiamo che ci sono giocatori della sua età che giocano ad altissimo livello, proprio come Kamil nella nostra Ekstraklasa", ha concluso.