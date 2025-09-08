Per Jaume Domenech , ex portiere del Valencia , niente è più importante della famiglia. Proprio questo è il motivo che lo ha portato alla decisione, sofferta, di ritirarsi dal calcio professionistico. A spingerlo verso questa decisione sarebbero stati dei problemi di salute della figlia , che impedirebbero alla moglie e al resto della famiglia di seguirlo all'estero. "Ho capito che è il momento di fare un passo indietro", ha dichiarato, poco dopo aver dato l'annuncio.

Domenech annuncia il ritiro: "Con il Valencia ho realizzato i miei sogni"

"Durante l'estate abbiamo avuto un problema con la mia bambina, per cui né lei, né mia moglie, né il resto della famiglia potrebbe accompagnarmi in trasferta. Non posso andare senza di loro", ha spiegato l'ex estremo difensore dei Pipistrelli. Dopo dieci stagioni in prima squadra, rescindere il contratto è stata una scelta difficile: prima che sopraggiungessero i problemi familiari che hanno reso difficile continuare a giocare, Domenech non stava ancora pensando al ritiro e, anzi, aveva persino ricevuto delle offerte.

Eppure, per quanto dispiaciuto, il portiere sembra sereno e deciso della sua scelta: "Certo, oggi è una giornata difficile. Ma ci sono situazioni che sfuggono al tuo controllo, e puoi solo adattarti, essere forte e affrontarle con il sorriso e tutte le tue energie". Domenech ha quindi speso delle belle parole per il suo ex club, con il quale ha preso parte a 122 partite ufficiali e alzato la Copa del Rey nel 2019: "Non posso lamentarmi di nulla. Con il Valencia ho realizzato tutti i miei sogni".

Domenech e il Valencia: i ricordi più belli Nessun rimpianto, quindi: davanti alla passione per il calcio, lo spagnolo ha scelto di mettere l'amore per la sua famiglia. Ad alleviare la malinconia, i bei ricordi con il club catalano: dal suo debutto, il 12 settembre 2015 contro lo Sporting Gijon e, naturalmente, la storica vittoria contro il Barcellona nella finale di Copa del Rey nel 2019. "Quel giorno, tutti abbiamo dato il cento per cento, ecco perché abbiamo vinto", ha ricordato Domenech. "Quella partita e la festa a Valencia che c'è stata dopo sono momenti che non potrò mai dimenticare".