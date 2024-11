Joao Felix spiazza il Barcellona: “Il posto migliore in cui ho vissuto? Madrid!”

Joao Felix, nuovo calciatore del Chelsea dallo scorso agosto, si è raccontato in un podcast e ha anche rivelato in quale città vorrebbe vivere: tra Barcellona e Madrid sceglierebbe la seconda.

Alessia Gentile 26 novembre - 15:19

João Félix è stato ospite nel podcast 'Geração 90', con Júlia Palha, e ha raccontato di quando ha lasciato casa all'età di soli 11 anni per diventare un calciatore. Ci sono stati momenti difficili e momenti in cui ha anche pensato di lasciare, ma poi ha stretto i denti ed è arrivato dove si trova oggi: al Chelsea, passando per Barcellona, Atletico Madrid e Benfica. Proprio alcune sue parole sulla Spagna hanno attirato parecchio l'attenzione.

Joao Felix sceglie Madrid a Barcellona — "Giocando ogni tre giorni non esco molto da casa. Mi piace giocare a golf perché mi aiuta a staccare dal calcio. Gioco poco alla PlayStation. Mi piace passeggiare per Londra, firmare autografi per i bambini. Mi piace mangiare fuori, viaggiare. Se potessi sarei sempre in viaggio. Adoro Miami, ma il posto e la città migliore in cui ho vissuto è stata Madrid. Vivrei facilmente a Madrid".

"Il mio più grande sogno - ha poi aggiunto - è quello di riuscire a vincere un Mondiale, se possibile nel 2026. La Champions è un punto alto della tua carriera. Se non lo faccio, non sarò frustrato. Ho avuto la fortuna di giocare in grandi club, con giocatori incredibili. Quello che ho raggiunto è stato frutto del mio lavoro".