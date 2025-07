L'ex Chelsea è andato a firmare l'ultimo in contratto in Championship, pur di non affrontare la sua vecchia squadra da rivale

Federico Grimaldi 11 luglio - 13:37

John Terrynon ha mai nascosto il suo amore per il Chelsea, ma ora svela un retroscena che conferma quanto profondo fosse il legame con il club di Stamford Bridge. Dopo il suo addio nel 2017, l’ex capitano firmò con l’Aston Villa, ma solo a una condizione: in caso di promozione in Premier League, avrebbe saltato le partite contro i Blues. “Semplicemente, non mi sarebbe sembrato giusto”, ha raccontato a talkSPORT. Una scelta di cuore da parte di una delle più grandi bandiere della storia del club londinese.

John Terry e il patto con l’Aston Villa: mai contro il Chelsea — Dopo una carriera leggendaria con la maglia del Chelsea, John Terry lasciò Stamford Bridge nel 2017 all’età di 36 anni, scegliendo di continuare per un’ultima stagione all’Aston Villa, in Championship. Ma il suo addio ai Blues non fu come gli altri. Come rivelato dallo stesso Terry a talkSPORT, l’ex capitano stabilì un accordo particolare con il club di Birmingham: se la squadra fosse stata promossa in Premier League, lui non avrebbe giocato le partite contro il Chelsea. “Non sarebbe stato giusto”, ha spiegato.

Un gesto che riflette l’attaccamento viscerale alla squadra in cui ha militato per quasi due decenni, vincendo 15 trofei tra cui 5 Premier League, una Champions League e un’Europa League. Sebbene la promozione non arrivò (il Villa perse la finale playoff contro il Fulham), quel patto d’onore mostra quanto Terry si sentisse ancora parte integrante del Chelsea, al punto da non voler nemmeno affrontarlo sul campo. Dopo il ritiro nel 2018, ha proseguito la carriera da allenatore, tornando anche nei quadri tecnici dei Blues, dove oggi lavora con l’Academy. Sempre con quel legame profondo che lo unisce ai colori Blues da più di 20 anni.