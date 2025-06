Il calciatore dei Red Devils si ritira dal calcio e assume un nuovo ruolo nella stessa società: lavorerà per guidare i talenti dell’Academy verso la prima squadra

Silvia Cannas Simontacchi 30 giugno - 16:41

Dopo una carriera di tutto rispetto, Jonny Evans inizia un nuovo capitolo al Manchester United. Il club ha annunciato che l’ex difensore nordirlandese, attualmente impegnato nel conseguire la licenza UEFA A, è stato nominato responsabile del settore prestiti e crescita delle giovanili. In questo nuovo ruolo lavorerà al fianco del direttore sportivo Jason Wilcox e del responsabile dell’Academy per rafforzare i processi che accompagnano i talenti del vivaio verso la prima squadra.

Evans: una carriera ricca di successi Per Evans, si tratta di un ritorno "a casa": cresciuto proprio nell’Academy dei Red Devils, ha indossato la maglia dello United in 241 occasioni, vincendo – tra gli altri – una Champions League, tre Premier League, una FA Cup e due Coppe di Lega. Complessivamente ha disputato 536 partite tra club e nazionale, collezionando 107 presenze con l’Irlanda del Nord. Nel 2023 è stato insignito dell’onorificenza di MBE per il suo contributo al calcio.

L'addio al calcio giocato —

Con un messaggio rivolto ai tifosi, Evans ha ufficializzato il suo ritiro: “Annuncio il mio addio al calcio giocato con gratitudine e orgoglio, non con tristezza. Sono riconoscente a tutti coloro che hanno fatto parte del mio percorso, in particolare ai tifosi che mi hanno sempre sostenuto. Ora voglio restituire qualcosa aiutando la prossima generazione a raggiungere il massimo”.

L'importanza del settore prestiti e crescita L’ex difensore ha sottolineato l’importanza dei prestiti nello sviluppo dei giovani: “Ho vissuto in prima persona quanto possano essere determinanti. Il mio obiettivo è contribuire a rendere questo passaggio ancora più efficace per chi sogna di arrivare in prima squadra”.

Le parole di Jason Wilcox — Soddisfatto anche Jason Wilcox, che ha commentato così la nomina: “Jonny è l’esempio perfetto per i nostri giovani. Ha vissuto ogni fase del percorso e sa bene cosa serve per avere successo al Manchester United. La sua esperienza sarà una risorsa preziosa per far crescere talenti in grado di brillare con la nostra maglia”.