Gli errori dell'estremo difensore danese sono stati evidenti nella partita contro i campioni in carica e a fine partita fila dritto verso gli spogliatoi. Il capitano dei Blues non gradisce e lo richiama.

Giorgio Abbratozzato 12 marzo 2026 (modifica il 12 marzo 2026 | 15:04)

Ieri è andata in scena la spettacolare partita tra PSG e Chelsea. Le due squadre si sono ritrovare avversarie per la prima volta dopo la finale del Mondiale per club, dove furono i Blues ad imporsi per 3-0. I presupposti per una grande gara c’erano tutti e, fino al 62° minuto (quando è entrato Kvaratskhelia), l’incontro è rimasto molto equilibrato, con entrambe le squadre capaci di rispondere colpo su colpo e continui capovolgimenti di fronte. Durante il match, però, il portiere del Chelsea Jorgensen ha commesso un paio di leggerezze che hanno compromesso il risultato finale. Inoltre, al momento dell’uscita dal campo, il battibecco con Reece James non è passato inosservato.

Per gli appassionati di sport che vogliono seguire partite ed eventi in diretta, oggi esistono diverse piattaforme che permettono di guardare il calcio e altri sport in streaming gratis.

James e il battibecco con Jorgensen — Dopo il fischio finale, il portiere del Chelsea ha cercato di rientrare subito negli spogliatoi, consapevole di aver commesso errori gravi. Il capitano Reece James lo ha visto dirigersi verso il tunnel e ha iniziato a rivolgersi a lui, invitandolo ad andare sotto la curva con la squadra. Il portiere ha inizialmente ignorato l’ordine del capitano, fino a quando non è arrivato all’ingresso del tunnel. Solo a quel punto alcuni membri dello staff sono intervenuti, avvicinandosi al portiere per convincerlo a raggiungere la squadra, praticamente bloccandolo e facendolo ragionare.

In occasione di un errore durante la partita anche Enzo Fernandez ha criticato la scelta del suo portiere che ha portato a un gol subito. Insomma, non una bella serata per il numero 12 dei Blues.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Jorgensen: gli errori individuali che hanno portato alla sconfitta — Il portiere danese non è stato tra i migliori in campo nel match di Champions League. In occasione del terzo gol del PSG, l’estremo difensore del Chelsea non percepisce il pericolo della corsa di Barcola, che intercetta il passaggio e avvia l’azione poi conclusa con il gol di Vitinha.

Il ruolo del portiere è senza dubbio uno dei più difficili nel calcio, e a questi livelli certi errori vengono raramente perdonati. A questo episodio se ne aggiunge un altro all’89° minuto, quando una nuova imprecisione permette ai francesi di trovare la rete, poi annullata per fuorigioco. In questa occasione il portiere sceglie un passaggio rasoterra in una situazione di pressing estremo, con il difensore del Chelsea che viene superato da Hakimi. L’azione si conclude con il gol di Lee, successivamente annullato.

Il portiere del Chelsea non è stato impeccabile nemmeno in occasione del quinto gol, quando non riesce né a respingere né a trattenere il tiro centrale rasoterra di Kvaratskhelia.

La difficile vita del portiere — Essere un portiere nel calcio moderno non è affatto semplice. Le richieste di allenatori e staff di costruire dal basso sono sempre più insistenti e costanti. Allo stesso tempo, però, il portiere è il giocatore che ha meno margine di errore, perché a questi livelli certe sbavature vengono raramente perdonate. Osservando la direzione dei passaggi e il numero di tocchi dei due portieri emerge una differenza evidente. Il portiere del Chelsea è stato il giocatore più coinvolto nella manovra della sua squadra, con 64 tocchi, effettuando la maggior parte dei passaggi nella zona centrale del campo. Safonov, invece, è stato il meno coinvolto della partita, con soli 33 tocchi, distribuiti soprattutto verso l’esterno per servire i due difensori centrali che si allargavano di volta in volta.

Analizzando questi dati, l’obiettivo del Chelsea appare piuttosto chiaro: sfruttare la pressione alta del PSG per provare a mandarla a vuoto con passaggi e controlli di qualità, cercando poi di trovare corridoi centrali tra le linee per sviluppare l’azione. Il Psg nel secondo tempo ha letto questa informazione e ha iniziato a pressare più forte le linee centrali vincendo poi la partita.

Per gli appassionati di sport che vogliono seguire partite ed eventi in diretta, oggi esistono diverse piattaforme che permettono di guardare il calcio e altri sport in streaming gratis.