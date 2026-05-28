Il calcio portoghese si appresta a dare il suo addio a uno dei protagonisti dell'Europeo vinto nel 2016. Josè Fonte questa sera giocherà la sua ultima partita prima di ritirarsi ufficialmente e dedicarsi ad altro nella vita. la decisione è stata resa pubblica direttamente dal giocatore che ha pubblicato un messaggio sui suoi social media per ringraziare tutti i club in cui ha militato e anche la sua nazionale.

Se vuoi accedere al palinsesto di eventi sportivi in STREAMING GRATIS, registrati su Bet365

Josè Fonte, una carriera storica per il difensore portoghese

inizia la sua carriera a Lisbona nella squadra B dellonel 2002, ma è in Inghilterra che diventa grande.: dopo una stagione in prestito, decide di acquistarlo a titolo definitivo. Al Palace resta per tre stagioni, che lo acquista per poco più di un milione di sterline; lì rimarrà per sette anni, diventandone capitano e simbolo. In questo periodo vince il trofeo più importante della sua carriera: l'Europeo del 2016 con il Portogallo.

Lisbona, Portogallo – 11 luglio: il difensore portoghese José Fonte mentre celebra durante la parata per la vittoria dell’Euro 2016 del Portogallo a Lisbona, il 11 luglio 2016 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

Dopo l'esperienza inglese e una breve parentesi in Cina, Fonte vive una seconda giovinezza in Francia con il Lille, dove da leader assoluto vince una storica Ligue 1 nel 2021. Successivamente torna in patria per vestire la maglia del Braga, aggiungendo al suo palmarès una Coppa di Lega portoghese. La sua lunga ed epica cavalcata si concluderà proprio questa sera con la maglia del Casa Pia: il centrale giocherà infatti la sua ultima partita in carriera in un match fondamentale per evitare la retrocessione. La sfida, contro il Torreense (arrivato terzo nella Serie B portoghese), rappresenta l'ultimo atto di un difensore infinito che non ha mai smesso di lottare.

Caricamento post Instagram...

Il messaggio condiviso sui social

Il difensore portoghese ha voluto condividere sui suoi profili un messaggio che suona come un ringraziamento collettivo.e ci ha tenuto a non dimenticarne nessuna in questo lungo messaggio si di ringraziamento ma anche di addio dove ringrazia il bel gioco: "Oggi, partita 882. L'ultima. Niente è stato facile.. Grazie a tutti coloro che hanno aiutato un ragazzo di Penafiel a realizzare il suo sogno più grande: diventare un giocatore di calcio.. Manon sono i medaglie —. Eterna gratitudine ai miei genitori e al mio fratello, perché sono stati lì fin dal primo giorno. A mia moglie, Ai miei figli, per i fine settimana che ho rubato da loro. A tutta la famiglia.Per tutti i club che ho passato, ho portato qualcosa con me. Grazie a tutti i miei colleghi, allenatori e personale. E finalmente, a Casa Pia, dove ho trovato un gruppo straordinario — oggi andiamo insieme ancora una volta. A voi, tifosi... vi porto con me nel mio cuore.

Se vuoi accedere al palinsesto di eventi sportivi in STREAMING GRATIS, registrati su Bet365