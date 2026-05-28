L'addio di un giocatore che ha sempre dedicato la sua vita al gioco del calcio, un difensore che ha vinto sia con la sua nazionale che con i club, una leggenda
In Portogallo come nel football americano: l'arbitro spiega ai tifosi perchè...
Il calcio portoghese si appresta a dare il suo addio a uno dei protagonisti dell'Europeo vinto nel 2016. Josè Fonte questa sera giocherà la sua ultima partita prima di ritirarsi ufficialmente e dedicarsi ad altro nella vita. la decisione è stata resa pubblica direttamente dal giocatore che ha pubblicato un messaggio sui suoi social media per ringraziare tutti i club in cui ha militato e anche la sua nazionale.
Se vuoi accedere al palinsesto di eventi sportivi in STREAMING GRATIS, registrati su Bet365
Josè Fonte, una carriera storica per il difensore portogheseJosé Fonte inizia la sua carriera a Lisbona nella squadra B dello Sporting nel 2002, ma è in Inghilterra che diventa grande. Il Crystal Palace è la prima società a puntare veramente su di lui: dopo una stagione in prestito, decide di acquistarlo a titolo definitivo. Al Palace resta per tre stagioni prima di trasferirsi al Southampton, che lo acquista per poco più di un milione di sterline; lì rimarrà per sette anni, diventandone capitano e simbolo. In questo periodo vince il trofeo più importante della sua carriera: l'Europeo del 2016 con il Portogallo.
Dopo l'esperienza inglese e una breve parentesi in Cina, Fonte vive una seconda giovinezza in Francia con il Lille, dove da leader assoluto vince una storica Ligue 1 nel 2021. Successivamente torna in patria per vestire la maglia del Braga, aggiungendo al suo palmarès una Coppa di Lega portoghese. La sua lunga ed epica cavalcata si concluderà proprio questa sera con la maglia del Casa Pia: il centrale giocherà infatti la sua ultima partita in carriera in un match fondamentale per evitare la retrocessione. La sfida, contro il Torreense (arrivato terzo nella Serie B portoghese), rappresenta l'ultimo atto di un difensore infinito che non ha mai smesso di lottare.
Caricamento post Instagram...
Il messaggio condiviso sui socialIl difensore portoghese ha voluto condividere sui suoi profili un messaggio che suona come un ringraziamento collettivo. Le tappe che Josè Fonte ha vissuto nella sua carriera sono state davvero tante e ci ha tenuto a non dimenticarne nessuna in questo lungo messaggio si di ringraziamento ma anche di addio dove ringrazia il bel gioco: "Oggi, partita 882. L'ultima. Niente è stato facile. Tutto è stato conquistato. Grazie a tutti coloro che hanno aiutato un ragazzo di Penafiel a realizzare il suo sogno più grande: diventare un giocatore di calcio.Sono stati 24 anni. Quattro paesi, diversi club, una squadra nazionale. Ho sollevato trofei, anche un trofeo europeo e una Nations League per la mia nazione. Ma ciò che rimane non sono i medaglie — sono le persone. Eterna gratitudine ai miei genitori e al mio fratello, perché sono stati lì fin dal primo giorno. A mia moglie, Ai miei figli, per i fine settimana che ho rubato da loro. A tutta la famiglia.Per tutti i club che ho passato, ho portato qualcosa con me. Grazie a tutti i miei colleghi, allenatori e personale. E finalmente, a Casa Pia, dove ho trovato un gruppo straordinario — oggi andiamo insieme ancora una volta. A voi, tifosi... vi porto con me nel mio cuore. GRAZIE CALCIO"
Se vuoi accedere al palinsesto di eventi sportivi in STREAMING GRATIS, registrati su Bet365
© RIPRODUZIONE RISERVATA