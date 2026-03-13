José Luis Gayà è pronto a raggiungere un nuovo traguardo nella storia del Valencia . Il capitano disputerà sabato allo stadio Carlos Tartiere, contro l’Oviedo , la sua 400esima partita ufficiale con la maglia del club in tutte le competizioni. A 30 anni, il terzino sinistro eguaglierà così le 400 presenze dello storico Enrique Saura , salendo - come riporta Marca - al settimo posto nella classifica dei giocatori con più partite nella storia del Valencia . Cresciuto nel settore giovanile valenciano, Gayà ha debuttato in prima squadra nel 2012 in Copa del Rey e, stagione dopo stagione, si è affermato come uno dei punti di riferimento della squadra. Oltre un decennio dopo il suo esordio, il difensore continua a rappresentare una figura centrale nello spogliatoio e uno dei simboli più riconoscibili del Valencia degli ultimi anni.

José Luis Gayà non si ferma: nel mirino ora c’è Canizares

Un bambino nato col sogno di rappresentare un club per tutta la carriera, cullando un sogno che sta diventando o forse è già diventato realtà. Come Totti, Maldini, Del Piero, José Luis Gayà sta entrando nella storia del Valencia. Le 400 presenze che toccherà contro l'Oviedo sono solo un ulteriore prova dell'amore che lo lega alla squadra spagnola. Ma questo traguardo non è l'arrivo, bensì una tappa di un processo ancora molto lungo. Il terzino, infatti, ha 'solo' 30 anni e ancora tantissimo tempo per guardarsi avanti e puntare a nuovi obiettivi. Il primo è Canizares: l'ex portiere si è fermato a 416, numero che Gayà è pronto a superare già dalla prossima stagione.