Juric si dimette dal Southampton: fatale la matematica retrocessione

Si è conclusa nel peggiore dei modi l'esperienza del tecnico croato in Inghilterra. Dopo la matematica retrocessione, si è dimesso con 7 giornate d'anticipo.

Federico Grimaldi 7 aprile - 12:43

Il lavoro di Juriccol Southampton è terminato. Il tecnico croato, dopo la sconfitta contro il Tottenham, ha deciso di sfruttare la clausola contrattuale, che gli permetteva di rescindere con effetto immediato dal club inglese. Finisce qui la sua prima esperienza in Premier League.

Juric lascia con 7 giornate in anticipo — L'esperienza di Juriccol Southampton non rimarrà impressa nella mente dei tifosi inglesi. Il tecnico croato non è mai riuscito ad entrare nei meccanismi della squadra inglese e, complice il carattere un po' perverso del tecnico, non è riuscito a creare quell'empatia necessaria per lottare nella Premier League. Sono stati mesi terribili sia per lui che per la squadra. Più che mesi, per il tecnico croato, è stato decisamente un anno terribile. La sua esperienza con la Roma ha dato inizio ad una spirale negativa, che si è conclusa con le dimissioni rilasciate quest'oggi. La sconfitta di ieri è stata decisiva ed il tecnico lascia con una sola vittoria in attivo in campionato.

La colpa non è solo la sua, ma sicuramente gli si può imputare il fatto che in mesi di lavoro non sia riuscito ad imprimere il suo vero io all'interno della squadra. Da qui la decisione di Juric di lasciare immediatamente il club. Il croato è riuscito a sfruttare una clausola contrattuale, che gli permetteva di rescindere anticipatamente. Ed ora le strade, tra i due, si separeranno per sempre. Il Southampton, avrà a disposizione 7 giornate per rendere meno amara questa retrocessione. Juric, invece, dovrà ricominciare da capo, con un nuovo capitolo, magari con un clamoroso ritorno in Italia.

BREAKING: Sky Sports News understands manager Ivan Juric has left Southampton after the club was relegated from the Premier League yesterday 🚨 pic.twitter.com/mViUOLwSLM

— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 7, 2025