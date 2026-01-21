Nel corso della giornata odierna, la Juventus di Luciano Spalletti affronterà il Benfica allenato da José Mourinho. Le due squadre, infatti, si affronteranno alle ore 21:00 di questa sera in occasione della settima e penultima giornata della Champions League. L'incontro, che si disputerà presso l'Allianz Stadium, metterà in palio tre punti che possono risultare fondamentali per il passaggio al prossimo turno della massima competizione europea. In attesa del fischio d'inizio, vediamo insieme il rendimento dello Special One contro la squadra piemontese.
L'ANALISI
Juventus-Benfica, Mourinho ed i suoi precedenti contro la squadra bianconera
Juventus-Benfica, i precedenti di Mourinho contro la squadra bianconera—
Nel corso della sua carriera da allenatore, Mourinho ha affrontato 12 volte la Juventus e ha collezionato cinque vittorie, altrettante sconfitte e due pareggi. Le prime sfide risalgono alla stagione 2008/2009, quando il lusitano ha iniziato la sua avventura italiana sulla panchina dell'Inter. Mou ha vinto il suo primo Derby d'Italia vincendo 1-0 allo Stadio Giuseppe Meazza grazie al gol di Sulley Muntari, mentre il ritorno è terminato 1-1 con reti di Mario Balotelli Zdenek Grygera. Nella stagione seguente, invece, il portoghese ha affrontato tre volte la Juve: nelle due partite di campionato, sconfitta per 2-1 all'andata e vittoria per 2-0 a San Siro; Coppa Italia, quando ai quarti di finale ha vinto 2-1 contro i bianconeri con reti di Lúcio e Balotelli.
Bisogna andare fino alla stagione 2018/2019 per trovare altri precedenti di Mourinho contro la Juve. In quell'annata, infatti, ha affrontato i bianconeri nella fase a gironi della Champions League in qualità di allenatore del Manchester United. La Juve ha vinto la prima partita disputata all'Old Trafford con gol di Dybala, mentre a Torino i Red Devils hanno vinto 1-2. Durante quella partita, i tifosi bianconeri hanno ricoperto di fischi Mourinho che, al termine dei 90', ha messo la mano vicino all'orecchio come se stesse dicendo 'non vi sento'. Nel suo periodo alla Roma, terminato con l'esonero a gennaio di due anni, il portoghese ha sfidato cinque volte la Juve: due sconfitte nella prima stagione romana, 1-0 e 3-4; pareggio per 1-1 all'andata e vittoria con gol di Mancini al ritorno della stagione seguente; sconfitta nella gara d'andata dell'annata 23/24 per 1-0 con rete di Rabiot.
© RIPRODUZIONE RISERVATA