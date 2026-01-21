Juventus-Benfica, i precedenti di Mourinho contro la squadra bianconera

Nel corso della sua carriera da allenatore, Mourinho ha affrontato 12 volte la Juventus e ha collezionato cinque vittorie, altrettante sconfitte e due pareggi. Le prime sfide risalgono alla stagione 2008/2009, quando il lusitano ha iniziato la sua avventura italiana sulla panchina dell'Inter. Mou ha vinto il suo primo Derby d'Italia vincendo 1-0 allo Stadio Giuseppe Meazza grazie al gol di Sulley Muntari, mentre il ritorno è terminato 1-1 con reti di Mario Balotelli Zdenek Grygera. Nella stagione seguente, invece, il portoghese ha affrontato tre volte la Juve: nelle due partite di campionato, sconfitta per 2-1 all'andata e vittoria per 2-0 a San Siro; Coppa Italia, quando ai quarti di finale ha vinto 2-1 contro i bianconeri con reti di Lúcio e Balotelli.