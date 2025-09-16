Juventus-Borussia Dortmund, nel 1997 fu la finale di Champions League

In occasione del match di questa sera riviviamo l'atto conclusivo dell'edizione 96/97, che resterà nella storia del club tedesco con grandissime emozioni.

Jacopo del Monaco 16 settembre 2025 (modifica il 16 settembre 2025 | 11:20)

Nel stagione 1996/1997, Juventus e Borussia Dortmund erano le finaliste della Champions League. Questa sera, invece, le due squadre allenate da Tudor e Kovač si affronteranno in occasione della prima giornata della competizione. Aspettando il fischio d'inizio, riviviamo insieme la finale giocata 28 anni fa.

Juventus-Borussia Dortmund, la finale del 1997 — La Juventus, allora allenata da Marcello Lippi, deteneva il titolo di Campione d'Europa grazie alla vittoria in finale contro l'Ajax all'Olimpico di Roma. Il Borussia Dortmund, il cui tecnico era Ottmar Hitzfeld, nella stagione precedente aveva vinto la Bundesliga. Nel loro cammino europeo, i bianconeri hanno superato il girone in cui c'erano Fenerbahçe, Manchester United e Rapid Vienna per poi eliminare i norvegesi del Rosenborg ai quarti e l'Ajax in semifinale. I gialloneri, invece, hanno superato la fase a gironi in cui hanno giocato contro Atlético Madrid, Steaua Bucarest ed i polacchi del Widzew Łódź. Nella fase ad eliminazione diretta, il BVB ha eliminato prima l'Auxerre e poi, dopo due gare molto complicate, lo United di Alex Ferguson.

Per l'atto conclusivo, la Juve aveva i pronostici dalla sua parte in quanto detentrice del titolo europeo. La finale della Champions League 1996/1997 è stata disputata il 28 maggio presso l'Olympastadion di Monaco di Baviera dove, nella mezz'ora della prima frazione di gioco, il Borussia Dortmund passa in vantaggio col gol di Karl-Heinz Riedle su assist dello scozzese Paul Lambert: il tedesco ha segnato stoppando il pallone col petto e poi ha battuto Angelo Peruzzi. Dopo cinque minuti i tedeschi raddoppiano sempre grazie a Riedle, che ha realizzato la rete con un colpo di testa.

Nella ripresa Lippi fa entrare in campo Alessandro Del Piero, il quale era reduce da un infortunio ed al minuto 65 ha accorciato le distanze segnando di tacco. Pochi minuti dopo, l'appena subentrato Lars Ricken segna la rete del 3-1. Al triplice fischio, il Borussia Dortmund ha potuto celebrare la vittoria della prima e, per ora, unica Champions della sua storia. Tra l'altro, nel club tedesco giocavano diversi ex Juve tra cui Paulo Sousa, che l'anno prima aveva alzato la coppa dalle grandi orecchie proprio coi bianconeri.