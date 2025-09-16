derbyderbyderby streaming Juventus-Borussia Dortmund, dove vedere il match in tv e streaming live

Champions League

Juventus-Borussia Dortmund, dove vedere il match in tv e streaming live

Juventus-Borussia Dortmund, dove vedere il match in tv e streaming live - immagine 1
Tra i big match della prima giornata di Champions troviamo quello tra i bianconeri di Tudor ed i gialloneri di Kovač con tutte le ultime informazioni utili sul match
Jacopo del Monaco
Jacopo del Monaco

Questa sera torna la Champions League ed uno dei match della prima giornata metterà di fronte la Juventus ed il Borussia Dortmund. I due club si affronteranno alle ore 21:00 presso l'Allianz Stadium di Torino: ecco dove si potrà vedere il big match.

Juventus-Borussia Dortmund, dove vedere il match in tv e streaming live- immagine 2
Torino, Italia - 13 settembre 2025: Il gol di Vasilije Adzić che ha deciso la sfida contro l'Inter. (Foto di Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

La situazione delle due squadre

—  

La Juventus allenata di Igor Tudor ha iniziato molto bene questa stagione, con tre vittorie in altrettante partite in Serie A. I bianconeri hanno esordito vincendo 2-0 contro il Parma grazie al primo gol in Italia di Jonathan David ed a quello di Dušan Vlahović, il quale ha deciso la partita seguente contro il Genoa al Marassi. Nell'ultimo match di campionato, la Juve ha vinto 4-3 il Derby d'Italia contro l'Inter grazie alle reti di Lloyd Kelly, Kenan Yildiz, Khépren Thuram e Vasilije Adzić, che regalato i tre punti ai bianconeri con un tiro dalla distanza nei minuti di recupero della ripresa. Stando a punteggio pieno, la Vecchia Signora si candida a pretendente allo Scudetto.

Juventus-Borussia Dortmund, dove vedere il match in tv e streaming live- immagine 3
Dortmund, Germania - 31 agosto 2025: Serhou Guirassy esulta dopo il gol contro l'Union Berlino. (Foto di Christof Koepsel/Getty Images)

Anche il Borussia Dortmund di Nico Kovač ha iniziato bene la sua annata. Dopo aver passato il primo turno della DFB-Pokal contro il Rot-Weiss Essen grazie al gol di Serhou Guirassy, gli Schwarzgelben hanno esordito in Bundesliga con un rocambolesco 3-3 contro St. Pauli. Mentre nelle due partite seguenti ha vinto prima 3-0 in casa contro l'Union Berlino e poi 0-2 fuori casa contro l'Heidenheim. In questi match, Guirassy ha sempre lasciato il segno ed è già a quota 5 reti stagionali coi gialloneri.

Probabili formazioni

—  

La Juve dovrebbe scendere in campo con la formazione titolare, mentre ci sono dubbi sulle presenze di Conceição e Zhegrova. Il Borussia, invece, dovrebbe fare a meno di diversi giocatori come Emre Can, Süle, Schlotterbeck, mentre sono in dubbio Groß, Brandt ed Anselmino.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, K. Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; David. All: Tudor

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Y. Couto, Jobe Bellingham, Sabitzer, Svensson; Adeyemi, Beier; Guirassy. All: Kovač

Juventus-Borussia Dortmund, dove vedere l'incontro

—  

Entrambe vogliono partire col piede giusto le rispettive spedizioni internazionali. Le due compagini si affronteranno stasera alle ore 21:00 e la sfida sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 252. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e NOW TV.

