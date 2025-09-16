Juventus-Borussia Dortmund, dove vedere il match in tv e streaming live

Tra i big match della prima giornata di Champions troviamo quello tra i bianconeri di Tudor ed i gialloneri di Kovač con tutte le ultime informazioni utili sul match

Jacopo del Monaco 16 settembre - 09:04

Questa sera torna la Champions League ed uno dei match della prima giornata metterà di fronte la Juventus ed il Borussia Dortmund. I due club si affronteranno alle ore 21:00 presso l'Allianz Stadium di Torino: ecco dove si potrà vedere il big match.

La situazione delle due squadre — La Juventus allenata di Igor Tudor ha iniziato molto bene questa stagione, con tre vittorie in altrettante partite in Serie A. I bianconeri hanno esordito vincendo 2-0 contro il Parma grazie al primo gol in Italia di Jonathan David ed a quello di Dušan Vlahović, il quale ha deciso la partita seguente contro il Genoa al Marassi. Nell'ultimo match di campionato, la Juve ha vinto 4-3 il Derby d'Italia contro l'Inter grazie alle reti di Lloyd Kelly, Kenan Yildiz, Khépren Thuram e Vasilije Adzić, che regalato i tre punti ai bianconeri con un tiro dalla distanza nei minuti di recupero della ripresa. Stando a punteggio pieno, la Vecchia Signora si candida a pretendente allo Scudetto.

Anche il Borussia Dortmund di Nico Kovač ha iniziato bene la sua annata. Dopo aver passato il primo turno della DFB-Pokal contro il Rot-Weiss Essen grazie al gol di Serhou Guirassy, gli Schwarzgelben hanno esordito in Bundesliga con un rocambolesco 3-3 contro St. Pauli. Mentre nelle due partite seguenti ha vinto prima 3-0 in casa contro l'Union Berlino e poi 0-2 fuori casa contro l'Heidenheim. In questi match, Guirassy ha sempre lasciato il segno ed è già a quota 5 reti stagionali coi gialloneri.

Probabili formazioni — La Juve dovrebbe scendere in campo con la formazione titolare, mentre ci sono dubbi sulle presenze di Conceição e Zhegrova. Il Borussia, invece, dovrebbe fare a meno di diversi giocatori come Emre Can, Süle, Schlotterbeck, mentre sono in dubbio Groß, Brandt ed Anselmino.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, K. Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; David. All: Tudor

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Y. Couto, Jobe Bellingham, Sabitzer, Svensson; Adeyemi, Beier; Guirassy. All: Kovač

Juventus-Borussia Dortmund, dove vedere l'incontro — Entrambe vogliono partire col piede giusto le rispettive spedizioni internazionali. Le due compagini si affronteranno stasera alle ore 21:00 e la sfida sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 252. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e NOW TV.