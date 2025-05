L'attaccante britannico non ha nascosto di aver attraversato momenti difficili, ma anche che ne è valsa a pena: " È bello essere dall'altra parte , essere parte di una festa che non avevo mai fatto prima. Ma non mi cambia come giocatore, non sono diverso da come ero prima. Era solo qualcosa che mancava nel mio curriculum. Forse ora ci sarà meno di cui parlare ma, ripeto, fa parte della routine", ha rivelato in un'intervista al The Guardian.

Il paragone con un'altra stella dello sport

Infine, una parola su Tom Brady, campione in "tarda età" nel football americano, come sua fonte di ispirazione: "Mi ha aiutato molto, ho visto tante somiglianze tra me e lui. Nessuno si aspettava che facesse quello che è riuscito a fare. Credo che la mia sia una storia in cui le persone possono riconoscersi, una di quelle di duro lavoro, che insegna a non mollare mai. E qui lo dico: non arrendetevi mai. Accettate gli alti e bassi. Nello sport, nella vita, non è tutto perfetto. Ci saranno momenti in cui le cose non andranno come vorreste, ma dovrete trovare la forza dentro di voi per superarli". Il bellissimo messaggio lanciato in chiusura di intervista dal fresco campione di Germania.