23 gennaio

Loris Karius riparte dalla Germania. Il 31enne portiere ex Liverpool e Newcastle è diventato un nuovo giocatore dello Schalke 04 e giocherà nella seconda divisione tedesca. L'estremo difensore ha firmato un contratto fino al prossimo 30 giugno con la squadra di Gelsenkirchen, attualmente tredicesima in 2. Bundesliga. Karius ha anche parlato della "separazione" con Diletta Leotta: la nota conduttrice di Dazn, infatti, rimarrà a Milano con la loro figlia Aria.

Karius: "Diletta Leotta? Gli ho spiegato la scelta e mi augura il meglio" — Presentandosi alla sua nuova squadra, il portiere tedesco ha anche parlato della distanza dalla moglie: "Certo che sperava un po' nell'Italia. Glielo ho spiegato. Mi augura solo il meglio dal punto di vista professionale e ha detto che è completamente d'accordo. Milano non è fuori dal mondo. Puoi trovare dei modi per risolvere la cosa. Anche lei è occupata, faremo entrambi un po' la spola avanti e indietro".

Il ritorno in campo, però, era la priorità per Karius: "Se anche il proprio partner è sotto gli occhi del pubblico, è chiaro che qualcosa verrà detto. Ma per me lo sport è sempre stato in primo piano. Per me è un'opportunità per riconquistare un punto d'appoggio in Germania in uno dei club più grandi, e magari tornare alla ribalta. Quindi alla fine può essere una situazione vantaggiosa per club e giocatore. Naturalmente dovrò prima dimostrare il mio valore, quindi darò il massimo e cercherò di convincere tutti".

All'ex Liverpool è stato chiesto anche della sua esperienza in Champions League: "Non bisogna vedere la cosa in modo negativo. Quale portiere tedesco in attività ha giocato la finale di Champions oltre a me, ter Stegen e Neuer? Questo capitolo fa parte di me, ma perché dovrei stare qui adesso a discutere di Champions League? Siamo in piena seconda Divisione e cerchiamo di risalire, questo è molto più importante". Il 31enne vuole tornare protagonista nel proprio paese.

Karius rivela: "Ogni giorno di pausa raggiungerò la mia famiglia" — Lo scorso marzo, parlando del possibile ritorno in campo del marito, Diletta Leotta aveva rivelato: "Io vivo a Milano e quindi diciamo che vicino a Milano a livello di comodità sarebbe l'ideale per noi, Monza o qualsiasi altra squadra in Italia. Io sarei contenta se potesse venire a giocare in Italia e stare vicino alla famiglia".

Il calciomercato invernale, però, lo ha riportato in patria: "Sono molto contento di questo nuovo impegno, è un'esperienza importante. Soprattutto sono felice di tornare in campo perché mi è mancato molto. Sono giovane e posso ancora giocare qualche anno. Mi sposterò in Germania, ma ogni giorno di pausa raggiungerò la mia famiglia".

Spola tra Germania ed Italia e nessun problema nonostante la distanza: "Un nuovo figlio? A piccoli passi, perché no? Ora Aria è la principessa di casa: è difficile dirle di no. In Italia riconoscono di più Diletta, all’estero la situazione si ribalta ma non ho nessun problema con la sua popolarità, sono felice del suo successo televisivo. Non sono un uomo all’antica, ciascuno ha la sua carriera e cammina sulle sue gambe, ci supportiamo a vicenda. Accettarsi è l’unico modo per far funzionare una relazione". Karius è pronto a rilanciare la sua carriera, mentre il matrimonio con Diletta Leotta prosegue a gonfie e vele.

