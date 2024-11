La nuova vita dell’ex Juve Khedira: “Produco caffè, la BBC mi ha influenzato”

Khedira ha deciso di investire il suo tempo e le sue energie in un'attività che produce caffè, sua passione di cui ha voluto parlare partendo dalla sua esperienza alla Juventus: "Prima di arrivare a Torino preferivo il cappuccino o il latte macchiato, l'espresso era troppo forte per me . Alla Juventus però ho visto Buffon, Bonucci e Chiellini berlo sempre dopo pranzo. Lo trovavo un rito elegante : ho comprato la macchinetta del caffè a casa e mi sono appassionato. Non ne bevo tanti, per via del mio cuore, ma di qualità. All'estero è difficile trovare un buon espresso". Il tedesco ha rivelato, poi, che condurre quest'attività da calciatore sarebbe stato praticamente impossibile, dato l'alto numero di partite e allenamenti che impegnano tutta la settimana .

L'ex centrocampista del Real Madrid ha voluto spiegare la mission e gli obiettivi della sua attività, ed ha spiegato: "Non stiamo solo producendo caffè, stiamo raccontando una storia. All'inizio è stata dura trovare la strategia, come nel calcio. A Stoccarda c'è soprattutto caffè lungo o americano, i miei genitori si lamentano perché quello 'Torino è troppo forte per loro. A Madrid è tipico il 'cortado', un macchiato con più latte. Per Torino abbiamo optato per un sapore forte con sentore di cioccolato. E infine Berlino, una città che come tutto il Nord Europa non apprezza un gusto forte".