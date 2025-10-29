L'attaccante olandese del Bournemouth ha finora realizzato un gol in questa stagione tra club e Nazionale

Filippo Montoli 29 ottobre - 09:47

La Polizia inglese ha ritirato la patente di Justin Kluivert. L'olandese ha superato i limiti di velocità per due volte a distanza di tre mesi. Il caso più grave è di gennaio di quest'anno, quando viaggiava a circa 50 km/h sopra la norma. L'attaccante del Bournemouth dovrà restare senza patente per i prossimi sei mesi. Inoltre, Kluivert sarà costretto a pagare una multa di 1300 sterline, a cui si aggiungono le spese legali.

Niente patente per Kluivert per i prossimi sei mesi — Il 26enne è conosciuto per la sua gran velocità sul campo di gioco. Quando è lanciato in uno spazio aperto, è difficile per i difensori stare al passo. Ma proprio la velocità ha messo nei guai Kluivert. Nei primi mesi del 2025, l'olandese ha corso un po' troppo a bordo delle sue auto e ciò gli è costato il ritiro della patente per sei mesi. Sono due gli episodi in cui il calciatore ha superato i limiti di velocità e il fatto di essere ravvicinati nel tempo sono costati caro.

Il primo risale a gennaio, quando con la sua Audi ha raggiunto i 114 km/h su una strada con limite a 65. Kluivert ha spiegato che stava correndo a casa dalla moglie incinta dopo aver ricevuto da lei una chiamata allarmante. Il secondo episodio è di aprile. In questo caso era a bordo di una Bentley, viaggiando a circa 60 km/h quando il limite era di 50. Con una patente non immacolata per precedenti infrazioni e il rapido susseguirsi di queste altre due, la sanzione non poteva che essere il ritiro. A questo si aggiunge il pagamento di una multa di 1332 sterline.

L'attaccante del Bournemouth, per i prossimi sei mesi, dovrà trovare qualcuno per farsi accompagnare ad allenamenti e ritrovi della squadra. Al momento, in questa stagione Kluivert ha segnato un gol nella partita contro il Fulham di inizio ottobre. L'ottimo campionato dell'anno scorso gli hanno garantito la convocazione in Nazionale per gli impegni nelle Qualificazioni ai prossimi Mondiali. Con le Cherries sarà impegnato il prossimo weekend nel big match con il Manchester City.